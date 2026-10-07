Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc nghỉ thi đấu vì chấn thương. (Ảnh: VFF)

Ngày 7/10, hai tuyển thủ Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được kiểm tra tình trạng chấn thương sau khi trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026. Cả hai gặp vấn đề trong thời gian tham dự giải và không thể ra sân ở trận tranh hạng Ba gặp Malaysia ngày 5/10.

Theo kết quả kiểm tra, Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng ba tuần để hồi phục.

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên được xác định bị rách cơ bụng chân trái và cần tối thiểu một tháng điều trị. Do tiền vệ này từng có tổn thương ở đầu gối, quá trình hồi phục có thể kéo dài hơn dự kiến. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi và kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Trường hợp chấn thương đáng chú ý khác của đội tuyển Việt Nam tại giải là tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Xuân Son gặp vấn đề ở cơ đùi sau trong trận ra quân gặp Philippines ngày 26/9. Tiền đạo này phải rời sân trong hiệp 2 và không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở các trận đấu còn lại.

Sau khi được kiểm tra, Xuân Son được xác định bị tổn thương cơ đùi phía sau, với thời gian hồi phục dự kiến khoảng 8 tuần. Theo nguyện vọng của cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đồng ý để anh trở về điều trị tại câu lạc bộ chủ quản từ ngày 28/9 nhằm thuận tiện cho sinh hoạt và quá trình phục hồi.

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, vấn đề hồi phục thể trạng và bảo đảm lực lượng trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với các câu lạc bộ chủ quản để theo dõi quá trình điều trị, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết nhằm giúp các cầu thủ sớm trở lại thi đấu.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong đợt FIFA Days tháng 11 để tham dự giải đấu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Đây là cơ hội để Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm thêm nhân tố và đánh giá khả năng hồi phục của các cầu thủ.

Sau đợt tập trung tháng 11, trọng tâm của đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1/2027. Vì vậy, quá trình điều trị chấn thương, hồi phục thể trạng và xây dựng chiều sâu lực lượng trong những tháng cuối năm có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.