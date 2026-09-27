Xuân Son chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương

Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau, dự kiến hồi phục từ 6 đến 8 tuần. Ảnh: VFF

Sáng 27.9, sau khi được đưa tới bệnh viện tại thành phố Bandung (Indonesia) để chụp cộng hưởng từ (MRI) sau trận đấu hôm 26.9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có kết quả kiểm tra y tế chính thức. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, chân sút sinh năm 1997 bị rách cơ đùi sau độ hai và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 6 đến 8 tuần để hồi phục hoàn toàn.

Trước đó, trong trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak Harupat, tình huống chấn thương xảy ra ở phút 59 khi Xuân Son bất ngờ khựng lại và ngã xuống sân sau một nỗ lực xoay người bứt tốc.

Ngay sau đó, anh phải rời sân nhường chỗ cho tiền vệ Nguyễn Hai Long trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Việc thiếu vắng Xuân Son được đánh giá là tổn thất nặng nề đối với đội tuyển Việt Nam. Kể từ khi ra mắt vào tháng 12.2024, tiền đạo gốc Brazil đã khẳng định vai trò trụ cột không thể thay thế trên hàng công với 16 bàn thắng sau 18 trận đấu cho đội tuyển quốc gia.

Theo quy định của FIFA, ngoại trừ vị trí thủ môn, các đội bóng không được phép thay thế nhân sự sau khi giải đấu đã chính thức khởi tranh. Do đó, HLV trưởng Kim Sang-sik sẽ phải tính toán các phương án thay thế trên hàng công với những cái tên hiện có như Nguyễn Đình Bắc, Phạm Gia Hưng, Williams Minh Hoàng hay Nguyễn Tài Lộc trong các trận đấu quan trọng sắp tới.

Trên cơ sở nguyện vọng cá nhân, HLV Kim Sang Sik đã đồng ý để Xuân Son sớm trở về Việt Nam vào ngày 28.9 để tiếp tục quá trình điều trị và phục hồi.

Gửi lời chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân, Xuân Son bày tỏ: “Xuân Son muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ Việt Nam vì những lời động viên. Đây thực sự là một khoảnh khắc buồn với cá nhân tôi, vì tôi thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy”.

Anh cũng không quên gửi gắm niềm tin và lời cổ vũ đến toàn đội trong chặng đường phía trước: “Giờ đây, tôi sẽ tiếp tục cổ vũ và ủng hộ anh em chiến đấu, hướng tới thành tích cao nhất. Bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Việt Nam. Được đại diện cho Tổ quốc, được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của tôi!”.