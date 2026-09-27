Xuân Son chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương

Theo VFF, sau khi bị đau và phải rời sân trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được đưa đi kiểm tra y tế vào sáng 27/9.

Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau, không thể tiếp tục hành trình cùng đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo kết luận của bác sĩ tại Indonesia, Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau. Thời gian dự kiến hồi phục từ 4 đến 6 tuần.

Chấn thương xảy ra ở phút 57 trận đấu trên sân Si Jalak Harupat tối 26/9, khi Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu.

Đến phút 59, trong một nỗ lực phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại và phải nằm sân vì đau. Tình huống này không xảy ra va chạm với cầu thủ đối phương. Đội ngũ y tế lập tức có mặt và sau đó Xuân Son được thay ra.

Trên cơ sở nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày mai (28/9) nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương.

Hiện Phòng Các Đội tuyển quốc gia đang phối hợp với FIFA hoàn tất các thủ tục cần thiết để Nguyễn Xuân Son trở về Việt Nam theo kế hoạch.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành cùng Nguyễn Xuân Son trong quá trình điều trị và phục hồi, đồng thời chúc Xuân Son sớm bình phục, trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất.