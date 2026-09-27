Tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương trong trận Đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 trên sân Si Jalak Harupat tối 26/9.

Xuân Son chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Ảnh: CTV.

Chấn thương xảy ra ở phút 57, sau tình huống Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo này vẫn tiếp tục thi đấu.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, trong nỗ lực phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại và phải nằm sân. Tình huống không xảy ra va chạm với cầu thủ đối phương. Sau đó, anh được chăm sóc và rời sân.

Sáng 27/9, Xuân Son được đưa đi kiểm tra y tế. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), kết quả kiểm tra tại Indonesia xác định tiền đạo này bị tổn thương cơ đùi sau, với thời gian dự kiến hồi phục từ 4-6 tuần. Như vậy, Xuân Son sẽ không thể tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau khi nhận kết quả kiểm tra, Xuân Son bày tỏ sự tiếc nuối khi phải sớm chia tay giải đấu. Tiền đạo này gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam và cho biết rất muốn tiếp tục cống hiến, đóng góp cho đất nước.

Xuân Son cũng khẳng định sẽ tiếp tục cổ vũ, ủng hộ các đồng đội trong những trận đấu còn lại của giải. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Thép Xanh Nam Định cho biết sẽ nỗ lực điều trị và phục hồi để sớm trở lại sân cỏ.

Trên cơ sở nguyện vọng của Xuân Son, HLV Kim Sang Sik đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày 28/9 nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi.

Việc Xuân Son phải sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 là tổn thất đối với Đội tuyển Việt Nam. Sau trận thắng Philippines, thầy trò HLV Kim Sang Sik còn các cuộc đối đầu với Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.