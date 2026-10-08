Xuân Son chạy đua hồi phục chấn thương, Đình Bắc lỡ 2 trận Asian Cup 2027

Tấm thẻ đỏ ở trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 khiến tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lỡ 2 trận đầu Asian Cup 2027. Theo quyết định ngày 25/2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã treo giò anh 2 trận và phạt 1.000 USD vì pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Hàn Quốc.

Đáng chú ý, án phạt với Đình Bắc không được áp dụng tại ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Anh cũng chưa chấp hành án treo giò ở trận gặp Malaysia ngày 31/3 do không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang-sik.

Với án phạt đó, nếu được triệu tập dự Asian Cup 2027, Đình Bắc sẽ phải ngồi ngoài trước UAE ngày 10/1 và Hàn Quốc ngày 15/1/2027. Anh chỉ có thể trở lại ở trận cuối vòng bảng gặp Yemen ngày 20/1/2027.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị treo giò 2 trận tại Asian Cup 2027. Ảnh: Minh Tú.

Thiếu Đình Bắc ở 2 trận quan trọng khiến HLV Kim Sang-sik thêm đau đầu, bởi chân sút 22 tuổi đang là một trong những mũi nhọn đáng chú ý trên hàng công tuyển Việt Nam. Không những vậy, nhà cầm quân Hàn Quốc còn phải đối mặt với hàng loạt ca chấn thương sau FIFA ASEAN Cup 2026.

Đáng lo nhất là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người bị tổn thương cơ đùi sau trong trận thắng Philippines 1-0 ngày 26/9. Theo cập nhật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), anh cần khoảng 8 tuần hồi phục và đã trở về CLB Nam Định điều trị từ ngày 28/9.

Hai tuyển thủ nhập tịch khác là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc cũng phải nghỉ thi đấu. Kết quả kiểm tra ngày 7/10 xác định Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, cần ít nhất 1 tháng điều trị. Do từng gặp vấn đề ở đầu gối, thời gian hồi phục của tiền vệ này có thể kéo dài hơn dự kiến.

Trong khi đó, Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần bình phục. Cả 2 đều đã vắng mặt trong trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup gặp Malaysia ngày 5/10.

Tài Lộc, Xuân Son, Hoàng Hên đang chạy đua hồi phục thể lực. Ảnh: VFF.