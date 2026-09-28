Xuân Son chấn thương, Thép xanh Nam Định có thể nhận bồi thường từ FIFA

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã dính chấn thương trong hiệp hai trận Việt Nam thắng Philippines 1-0 tại bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ này sau đó phải rời sân và nhường chỗ cho tiền vệ Nguyễn Hải Long.

Theo thông tin được công bố, Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau và dự kiến cần 4-6 tuần để hồi phục. Cầu thủ 29 tuổi sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục điều trị. Sự vắng mặt của Xuân Son khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh kế hoạch nhân sự cho những trận còn lại tại giải đấu. Đây cũng là vấn đề đáng chú ý với Thép Xanh Nam Định, nơi tiền đạo này đang thi đấu.

Nguyễn Xuân Son dính chấn thương tại FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu thuộc hệ thống thuộc các giải đấu của FIFA. Vì vậy, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới phải chịu trách nhiệm với Thép xanh Nam Định vì chấn thương của Nguyễn Xuân Son.

Chương trình Bảo vệ CLB được FIFA xây dựng nhằm bồi thường cho các đội bóng khi cầu thủ gặp chấn thương do tai nạn trong thời gian làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia, nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình.

Theo quy định được công bố, mức bồi thường tối đa có thể lên tới 20.548 euro mỗi ngày và tối đa 7,5 triệu euro cho một cầu thủ trong một vụ việc. Khoản chi trả được tính dựa trên mức lương cố định mà CLB trả trực tiếp cho cầu thủ, thay vì toàn bộ thu nhập hoặc các khoản thưởng.

Nguyễn Xuân Son phải rời sân vì chấn thương trong trận gặp Philippines

Tuy nhiên, không thể khẳng định Thép Xanh Nam Định sẽ nhận ngay mức tối đa nói trên. Phía FIFA chỉ chi trả khi hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chương trình, đồng thời số tiền thực tế còn phụ thuộc vào mức lương cố định và thời gian cầu thủ mất khả năng thi đấu.

Với Xuân Son, việc FIFA ASEAN Cup 2026 nằm trong lịch thi đấu quốc tế là cơ sở quan trọng để xem xét trường hợp này. Dẫu vậy, việc Thép Xanh Nam Định có được bồi thường hay không vẫn cần dựa trên hồ sơ chấn thương, thời gian nghỉ thi đấu và các điều kiện cụ thể của chương trình.

Chấn thương của Xuân Son vì thế không chỉ tạo khoảng trống trên hàng công ĐT Việt Nam mà còn đặt Thép Xanh Nam Định trước bài toán quyền lợi liên quan đến cầu thủ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quốc gia.