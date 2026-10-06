Xuân Quang: Người dân tự nguyện giao nộp cá thể trăn đất nặng 6,5 kg

Trước đó, ông Lượng phát hiện cá thể trăn trong khu vực vườn gia đình. Nhận biết đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông chủ động thông báo cho trưởng thôn, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm; đồng thời làm đơn tự nguyện giao nộp cá thể trăn.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn đất.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Xuân Quang phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Thắng kiểm tra, xác minh và lập hồ sơ tiếp nhận.

Cá thể trăn được xác định là trăn đất, tên khoa học Python bivittatus, thuộc nhóm IIB, có tình trạng sức khỏe bình thường tại thời điểm tiếp nhận.

UBND xã Xuân Quang đã thực hiện các thủ tục tiếp nhận, bàn giao theo quy định; đồng thời đề nghị Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc và tái thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên phù hợp.