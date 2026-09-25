Xuân Quang: cao điểm mở đường giao thông nông thôn

Từ những tuyến đường chật hẹp, xuống cấp, người dân đã đồng thuận hiến đất, di chuyển cây cối, hoa màu để mở rộng đường, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và phát triển sản xuất.

Những tuyến đường vào thôn dần được mở rộng ở xã Xuân Quang.

Mở đường từ sự đồng thuận

Những ngày này, tại nhiều thôn trên địa bàn xã Xuân Quang, không khí làm đường giao thông nông thôn diễn ra sôi nổi. Trên các tuyến đường, máy, nhân lực được huy động thi công, người dân chủ động phát quang, dọn dẹp cây cối, hoa màu và bàn giao phần đất liên quan để phục vụ mở rộng mặt đường.

Tuyến đường vào thôn Làng Có 1 có chiều dài gần 2 km. Trước đây, mặt đường chỉ rộng khoảng 3 m nên việc đi lại, vận chuyển nông sản và khai thác rừng kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào thời điểm thu hoạch.

Khi xã có chủ trương mở rộng tuyến đường và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, bà con trong thôn đã đồng tình hưởng ứng. Nhiều hộ tự nguyện hiến đất để tuyến đường sớm được triển khai thi công. Đây cũng là mong muốn của người dân từ nhiều năm nay, bởi khi đường được mở rộng, việc vận chuyển nông sản, hàng hóa sẽ thuận lợi hơn, giảm chi phí và tạo điều kiện nâng cao giá trị sản phẩm.

Đường vào thôn Cốc Toòng nhanh chóng được thi công sau khi nhân dân bàn giao mặt bằng.

Anh Ma Seo Phú, thôn Làng Có 1, xã Xuân Quang chia sẻ: “Đường được mở rộng, là niềm mơ ước của nhân dân để vận chuyển hàng hóa thuận tiện và đặc biệt là sản phẩm nông lâm sản địa phương làm ra bán sẽ có giá trị hơn”.

Thôn Cốc Toòng cũng đang triển khai mở rộng 2 tuyến đường với tổng chiều dài gần 4 km. Ngay khi xã phát động ra quân, người dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng. Nhiều hộ chủ động dọn cây cối, hoa màu trên phần đất của gia đình để tạo mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Toàn thôn Cốc Toòng đã có 59 hộ hiến đất với diện tích hơn 3.000 m² để mở rộng đường giao thông.

Theo anh Cháp A Đông - Trưởng thôn Cốc Toòng, ngay khi thôn tổ chức họp, thông báo chủ trương mở rộng đường, người dân đã tham gia đầy đủ và thống nhất rất cao. Sự đồng thuận của người dân đã góp phần giúp việc triển khai các tuyến đường được thuận lợi, nhanh chóng.

Tạo động lực phát triển kinh tế bền vững

Xác định giao thông là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm 2026, xã Xuân Quang đã rà soát nhu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cao điểm làm đường giao thông nông thôn.

Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai là địa phương chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân. Các thôn tổ chức họp, tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc mở rộng đường, từ đó tạo sự thống nhất trước khi triển khai. Khi người dân đồng thuận, việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và tổ chức thi công được thực hiện thuận lợi hơn.

Cán bộ xã và trưởng thôn cùng người dân luôn bám sát các tuyến thi công.

Năm 2026, xã Xuân Quang triển khai làm mới và mở rộng 36 tuyến đường với tổng chiều dài gần 53 km tại các thôn. Đến nay, các tuyến đường đã triển khai đạt khoảng 70% kế hoạch.

Không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, những tuyến đường được mở rộng còn đáp ứng trực tiếp nhu cầu sản xuất, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đối với địa bàn có thế mạnh về sản xuất nông, lâm nghiệp, việc đường được mở rộng sẽ giúp việc đưa vật tư vào sản xuất và vận chuyển nông sản, lâm sản ra thị trường thuận lợi hơn.

Mở rộng đường vào thôn Làng Có 1.

Ông Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quang cho biết: Việc mở rộng đường giao thông nông thôn là nhu cầu cấp thiết, vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh tế, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển và tốc độ đô thị hóa nông thôn ngày càng cao.

Thực tế việc triển khai làm đường tại 22 thôn của xã cho thấy, khi chủ trương phù hợp với nguyện vọng của người dân, được tuyên truyền, vận động từ sớm và triển khai công khai, người dân sẵn sàng chung sức cùng địa phương. Từ việc hiến đất, dọn cây cối, hoa màu đến tham gia các ngày ra quân làm đường, người dân đang trực tiếp góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông của địa phương.

Đường mới mở rộng sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương.

Những tuyến đường được mở rộng không chỉ rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các thôn mà còn mở ra cơ hội giao thương, thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống. Với tiến độ thực hiện khoảng 70% kế hoạch, Xuân Quang đang tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong cao điểm làm đường giao thông nông thôn năm 2026.