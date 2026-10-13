Xuân Phương đưa chuyển đổi số vào đời sống từ những mô hình sáng tạo

Đa dạng mô hình chuyển đổi số

Là địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa với nhiều di tích và địa chỉ đỏ tiêu biểu, phường Xuân Phương xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người địa phương. Trên cơ sở đó, hai mô hình “Di sản số” và “Du lịch số” được triển khai theo hướng ứng dụng công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và du khách trong quá trình tìm hiểu, khám phá địa bàn.

Với mô hình “Di sản số”, phường triển khai số hóa thông tin 100% di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn; xây dựng nội dung thuyết minh tự động, tích hợp hình ảnh, video và mã QR. Thông qua điện thoại thông minh, người dân, du khách có thể tra cứu thông tin về lịch sử, kiến trúc và những giá trị đặc sắc của từng di tích mà không bị giới hạn bởi phương thức giới thiệu truyền thống.

Ứng dụng công nghệ số giúp thông tin về di tích được truyền tải trực quan, sinh động, tạo thêm cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của nhiều đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ dừng ở việc gìn giữ các công trình, địa điểm lịch sử mà còn hướng tới lan tỏa những giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Người dân, du khách có thể quét mã QR để khám phá di sản một cách trực quan, sinh động. Ảnh: PV

Cùng với số hóa di sản, mô hình “Du lịch số” được phường triển khai thông qua việc xây dựng chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử phường tại địa chỉ xuanphuong.hanoi.gov.vn. Đây là kênh giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Xuân Phương; cung cấp thông tin về các điểm đến, địa chỉ đỏ, lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Thông qua hệ thống tin, bài, hình ảnh, video, mã QR và bản đồ số, người dân, du khách có thể chủ động tìm hiểu, khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử của Xuân Phương mọi lúc, mọi nơi. Việc đưa thông tin lên môi trường số góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, quảng bá, đồng thời tạo điều kiện giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, gắn phát triển kinh tế số với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Nếu “Di sản số” và “Du lịch số” tập trung vào bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa thì mô hình “Nhà trọ số” lại hướng đến một lĩnh vực gần gũi với đời sống dân sinh. Đây cũng là bước triển khai chuyển đổi số theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu của các nhóm đối tượng cụ thể trên địa bàn.

Chuyển đổi số thực chất, bắt đầu từ nhu cầu của người dân

Xuất phát từ thực tế địa phương có nhiều cơ sở cho thuê nhà trọ, người lao động, sinh viên và người dân tạm trú, phường Xuân Phương triển khai mô hình “Nhà trọ số” nhằm hỗ trợ chủ nhà trọ, người thuê trọ tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Lãnh đạo phường Xuân Phương cho biết, mô hình này tập trung hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký tạm trú; đồng thời tuyên truyền, khuyến khích ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt cùng các tiện ích số trong quản lý, vận hành nhà trọ. Qua đó, công nghệ được đưa vào giải quyết những nhu cầu cụ thể, góp phần giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện thủ tục và tiếp cận các dịch vụ hành chính.

Điểm đáng chú ý của mô hình là cách thức tổ chức hướng dẫn, trao đổi trực tiếp với người dân ngay tại khu dân cư. UBND phường đã tổ chức chương trình livestream, với sự tham gia của lãnh đạo UBND phường, các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuế, Công an phường, tổ trưởng tổ dân phố, chủ nhà trọ và người thuê trọ.

Thông qua chương trình, người dân được hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục, trực tiếp nêu những khó khăn, vướng mắc và nhận giải đáp tại cơ sở. Việc kết hợp ứng dụng công nghệ với hướng dẫn trực tiếp giúp thông tin được truyền tải đến đúng nhóm đối tượng, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan liên quan kịp thời giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Mô hình “Nhà trọ số” thể hiện hướng tiếp cận chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, trong đó chính quyền chủ động hỗ trợ thay vì chỉ cung cấp thông tin hoặc yêu cầu người dân tự tìm hiểu, thực hiện. Cách làm này hướng tới giảm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và tăng khả năng tiếp cận các tiện ích số của người dân.

Mô hình “Nhà trọ số” nhằm hỗ trợ chủ nhà trọ, người thuê trọ tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ảnh: PV

Theo Chủ tịch UBND phường Xuân Phương Nguyễn Quốc Nam, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương thức quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương nhấn mạnh: Phương châm “Lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo”. Theo đó, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình chuyển đổi số thiết thực; đồng thời phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi số cộng đồng, đưa công nghệ số đến gần hơn với từng người dân, từng hộ gia đình.

Lãnh đạo phường cũng xác định, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Vì vậy, bên cạnh việc triển khai các nền tảng, ứng dụng công nghệ, công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số có vai trò quan trọng, góp phần đưa chuyển đổi số từng bước đi vào thực chất.