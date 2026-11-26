Công an xã Xuân Phú đạp xe, vừa rèn luyện sức khỏe vừa quay video quảng bá du lịch xanh của xã. Ảnh: ĐVCC

Xã Xuân Phú được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã: Xuân Phú và Lang Minh của huyện Xuân Lộc trước đây. Phần lớn người dân sống bằng nghề nông.

Ðồng hành với người dân

Tiến sĩ Lại Thế Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú cho biết: Trước khi sáp nhập, 2 xã cũ đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy kết quả đạt được và tiềm năng sau sáp nhập, đặc biệt là lợi thế về quỹ đất nông nghiệp dồi dào, Xuân Phú tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch sinh thái; phát triển xanh để góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân.

Theo Phòng Kinh tế xã Xuân Phú, hiện nay xã đang thực hiện sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ để thúc đẩy tiêu dùng sạch và phát triển kinh tế xanh. Xã đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm bắp và lúa gạo sạch; diện tích lúa của chuỗi đã được chứng nhận VietGAP và sản phẩm gạo sạch Xuân Tiến đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu độc quyền. Ngoài ra, xã đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thanh long. Sản phẩm này đã được chứng nhận GAP (Thực hành nông nghiệp tốt), có nhãn hiệu hàng hóa.

Công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả trên cây trồng và chăn nuôi sạch được xã tổ chức thường xuyên.

Tháng 5-2026, UBND xã đã tổ chức Hội nghị Sản xuất hữu cơ - Xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp. Tại hội nghị, Giáo sư Nguyễn Thơ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ thực vật Việt Nam đã giới thiệu mô hình Từ công nghệ vi sinh đến "Ruộng lúa - Bờ hoa". Đây là mô hình mang lợi ích kép, trồng hoa dọc bờ ruộng, hoa sẽ dẫn dụ côn trùng, giảm sâu bệnh gây hại cho cây lúa, ngoài ra còn tạo cảnh quan, kết hợp sản xuất nông nghiệp và du lịch sinh thái.

Tiếp đó, tháng 6-2026, tại xã Xuân Phú, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Công ty TNHH Tập đoàn An Nông tổ chức hội thảo chuyên đề về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả trên cây trồng cho hội viên nông dân trên địa bàn xã. Xã cũng đã kêu gọi các công ty liên kết, thu mua sản phẩm nông nghiệp cho người dân…

Huy động các nguồn lực phát triển xanh

Đến với Xuân Phú, du khách sẽ được đắm mình trong không gian rộng mở của những cánh đồng lúa xanh mướt. Mỗi mùa trong năm, cánh đồng lúa mang một vẻ đẹp riêng: Khi xanh non mát mắt, khi vàng óng rực rỡ tạo nên khung cảnh thơ mộng, bình yên của miền quê.

Xuân Phú còn có cánh đồng sen Lang Minh Farm, một trong những điểm check-in ưa thích của nhiều người; những vườn dâu, vườn nho trĩu quả sẵn sàng đón khách tham quan, trải nghiệm hái trái tại vườn và thưởng thức hương vị tươi ngon, an toàn...

Đầu năm 2026, Đảng ủy, UBND xã Xuân Phú đã phối hợp với Cộng đồng Design Thinking - Techfest Việt Nam và Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình Wellness Nature Connect - phát triển mô hình Du lịch nông nghiệp bền vững tại xã Xuân Phú.

Để bảo vệ môi trường sống của người dân, xã thường xuyên tổ chức các đợt ra quân làm công tác dân vận, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Các tuyến đường trên địa bàn xã và xung quanh khuôn viên nhà văn hóa ấp được trồng cây xanh; phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, tạo cảnh quan xanh mát, sạch đẹp.

Tự hào về quê hương và để góp phần vào sự phát triển của địa phương, các cơ quan, đơn vị của xã Xuân Phú tích cực quảng bá những hình ảnh đẹp của quê hương.

Trong đó, Công an xã Xuân Phú vừa đoạt 2 giải thưởng tại Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026, do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hai tác phẩm của Công an xã Xuân Phú đoạt giải là “Chung tay quảng bá du lịch sinh thái xanh” đoạt giải C và “Công an Xuân Phú đạp xe rèn luyện sức khỏe kết hợp quảng bá du lịch sinh thái xanh” giải khuyến khích.

Theo Đại úy Lê Minh Hiếu, Công an xã Xuân Phú, 2 tác phẩm vừa giới thiệu hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Phú năng động, gần gũi, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng vừa góp phần quảng bá cảnh quan, tiềm năng và những giá trị du lịch sinh thái xanh của quê hương. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ được thể hiện trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn hiện diện gần gũi trong các hoạt động đời sống xã hội, đồng hành cùng người dân xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.

Trên nền những kết quả đạt được và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Phú tiếp tục thực hiện quyết liệt những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với khát vọng phát huy nguồn lực nội sinh gắn với tư duy quản trị, điều hành kiến tạo, xây dựng địa phương đổi mới sáng tạo trên nền tảng phát triển xanh, bền vững.

Để hiện thực hóa khát vọng này, Tiến sĩ Lại Thế Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú thông tin: Định hướng xuyên suốt của xã là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục đổi mới sáng tạo và phát triển xanh. Huy động mọi nguồn lực thực hiện đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, thông minh nhằm phát triển kinh tế xanh. Lấy nông nghiệp chất lượng cao và du lịch sinh thái là trụ cột phát triển bền vững, lấy công nghiệp phụ trợ, công nghiệp xanh, tiểu thủ công nghiệp là công cụ thúc đẩy phát triển nhanh.

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư các dự án, đề án khoa học công nghệ, tiếp nhận và triển khai kết quả nghiên cứu, công nghệ mới vào địa phương, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, làm nổi bật các thương hiệu, sản phẩm được phát triển tại địa phương với nguồn gốc được truy xuất, chất lượng cụ thể rõ ràng, mang tính cạnh tranh, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người...

Với hành động quyết liệt của đội ngũ cán bộ trong chăm lo đời sống nhân dân; sự hưởng ứng tích cực của người dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tin rằng Xuân Phú sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình.