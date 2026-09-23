Xuân Mai đưa di tích lịch sử lên không gian số

Đưa câu chuyện di sản đến gần công chúng

Sáng 23-9 là phiên livestream thứ 6 trong cao điểm “100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số” của xã Xuân Mai, đưa người xem đến với Đền Né Bùi Xá. Chương trình được phát trực tiếp trên Fanpage Truyền thông xã Xuân Mai, thu hút hơn 1.300 người theo dõi cùng thời điểm. Kết thúc chương trình, livestream đạt hơn 5.000 lượt xem và tương tác.

Đền Né Bùi Xá tọa lạc trong không gian cư trú truyền thống của thôn Bùi Xá, xã Xuân Mai. Ảnh: HT

Qua phóng sự, hình ảnh trực tiếp và những cuộc trò chuyện với cán bộ địa phương, các cụ cao niên, đại diện Ban quản lý di tích, người xem được tìm hiểu về lịch sử, tín ngưỡng và công tác bảo tồn Đền Né. Nhiều câu hỏi về nguồn gốc di tích, nơi tìm hiểu thêm thông tin hay mong muốn được trực tiếp đến dâng hương cho thấy không gian số đang tạo thêm một kênh kết nối giữa di tích và công chúng.

Theo dõi chương trình từ xa, anh Nguyễn Minh Hoàng, người con Xuân Mai hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Dù không có điều kiện thường xuyên trở về quê, qua livestream tôi vẫn có thể nhìn lại những di tích quen thuộc, nghe các cụ cao niên kể về lịch sử, phong tục của quê hương. Những chương trình như này giúp những người xa quê thêm hiểu, nhớ về và trân trọng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ”.

Trước đó, ngày 10-9, UBND xã Xuân Mai tổ chức livestream giới thiệu Di tích lịch sử - văn hóa Đình Tiến Tiên. Theo ông Chu Văn Khang, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, đây là một trong 12 di tích lịch sử, văn hóa đã được công nhận trên địa bàn xã. Việc giới thiệu di tích trên không gian số không chỉ lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương đến gần hơn với người dân cả nước mà còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ di sản quê hương.

Các đại biểu tham gia phiên livestream giới thiệu Đình Tiến Tiên. Ảnh: HT

Qua hình ảnh trực tiếp cùng lời kể của cụ thủ từ, các cụ cao niên và đại diện địa phương, người xem được tiếp cận những giá trị về kiến trúc, tín ngưỡng, hiện vật, lễ hội và truyền thống cách mạng của ngôi đình.

Phiên livestream tại Đình Tiến Tiên đạt trên 8.000 lượt tiếp cận và hơn 1.100 lượt tương tác. Nhiều người xem bày tỏ niềm tự hào về truyền thống quê hương, mong muốn tiếp tục gìn giữ, tôn tạo di tích và tìm hiểu thêm về các hiện vật, dấu tích tại đình.

Bồi đắp trách nhiệm gìn giữ di sản

Điểm chung trong các phiên livestream là di tích không chỉ được giới thiệu như một công trình kiến trúc, mà còn được đặt trong mối liên hệ với con người, ký ức cộng đồng và đời sống hiện tại. Nếu như đình Tiến Tiên là nơi tổ chức các hoạt động về nguồn, kết nạp đội viên của các nhà trường thì với Đền Né, các hoạt động tín ngưỡng và Lễ hội Đình Bùi Xá tiếp tục góp phần bảo lưu giá trị văn hóa phi vật thể, tăng sự gắn kết cộng đồng.

Đình Tiến Tiên là nơi tổ chức các hoạt động về nguồn, kết nạp đội viên của các nhà trường. Ảnh: HT

Theo ông Chu Văn Khang, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, việc đưa di tích lên không gian số không chỉ nhằm mở rộng quảng bá, mà còn tạo điều kiện để chính người dân tham gia kể những câu chuyện về di sản của mình.

Nếu trước đây việc tìm hiểu di tích chủ yếu gắn với những chuyến tham quan, lễ hội hoặc tư liệu tại chỗ, thì nay, qua một thiết bị kết nối internet, người dân có thể theo dõi hình ảnh trực tiếp, nghe kể chuyện, đặt câu hỏi và tương tác ngay trong chương trình.

Cách làm này cũng tạo thêm cơ hội để di sản tiếp cận thế hệ trẻ bằng những hình thức quen thuộc như hình ảnh, video và tương tác trực tuyến. Qua đó, câu chuyện bảo tồn không chỉ dừng ở việc gìn giữ công trình mà còn là cách để những giá trị lịch sử, văn hóa tiếp tục được nhận biết, được hiểu và được trao truyền.

Không chỉ tại Xuân Mai, nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội cũng đang đưa di tích, di sản và những câu chuyện văn hóa địa phương lên không gian số bằng các hình thức như livestream, mã QR, hình ảnh, video và tư liệu trực tuyến. Nền tảng số đã và đang trở thành cầu nối, giúp những giá trị truyền thống ngày càng được lan tỏa trong đời sống hiện đại hôm nay.