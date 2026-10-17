Xuân Mai 'Con cò bé bé' trở lại với đường đua nhạc Việt khi tái ngộ với rapper LJ

Cuộc hội ngộ giữa Xuân Mai và rapper LJ sau 17 năm

Những ngày gần đây, khán giả quan tâm khi ca sĩ Xuân Mai "Con cò bé bé" liên tục chia sẻ hình ảnh, video về sự kết hợp với rapper LJ trong dự án âm nhạc mới. Đây là tin vui đối với những người hâm mộ những ca khúc thiếu nhi của Xuân Mai gắn liền với nhiều thế hệ khán giả Việt trong hơn 20 năm qua.

Theo Tiền phong, năm 2008, Xuân Mai và rapper LJ kết hợp trong sản phẩm "Và khi anh", làm xôn xao làng rap Việt. LJ là rapper có tiếng trong giới underground Việt. Cú bắt tay với Xuân Mai khiến LJ hứng chỉ trích về việc "rapper mất chất", phải tìm đến ca sĩ Vpop để ra mắt sản phẩm. Ở thời điểm Xuân Mai và LJ phát hành ca khúc "Và khi anh", đó là lúc rap chưa được công nhận trên thị trường nhạc Việt.

Sau 17 năm, Xuân Mai và rapper LJ hội ngộ trên đất Mỹ. Dòng thời gian đã đưa đẩy bộ đôi gây sốt một thời sang 2 con đường trái ngược: LJ không còn hoạt động thường xuyên trong giới rap Việt. Xuân Mai cũng có một khoảng lặng dài, dẫu đôi lần nỗ lực tái xuất nhưng chưa thể tìm lại được ánh hào quang xưa.

Xuân Mai và rapper LJ.

Trong cuộc hội ngộ mới nhất, Xuân Mai và LJ đến phòng thu của SMO - rapper nổi tiếng khác của giới rap Việt đã sang Mỹ định cư. Có 2 chi tiết khiến đoạn video Xuân Mai và LJ hội ngộ gây chú ý. Đầu tiên là chia sẻ của rapper LJ: "Xuân Mai sẽ trở lại con đường làm nhạc". Điều thứ 2 là hình ảnh mới nhất của "bé Xuân Mai" sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở Mỹ.

Hình ảnh Xuân Mai ở hiện tại giờ đã là ca sĩ 31 tuổi. Ngoại hình Xuân Mai có thể thay đổi khác hẳn so với giai đoạn trở lại Việt Nam hoạt động cách đây hơn 15 năm nhưng giọng hát vẫn ổn và đủ sức trở lại sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao. Giọng ca "Con cò bé bé" tìm đến LJ và SMO - những người đang làm tốt công việc kết nối ca sĩ/rapper Việt đang sinh sống tại Mỹ - là phương án tốt để bắt đầu làm lại sự nghiệp âm nhạc.

Hình ảnh mới nhất của Xuân Mai.

Xuân Mai tái xuất với "đối thủ" thời thiếu nhi Xuân Nghi

Hai tháng trước, Xuân Mai góp mặt trong MV "Có ai quan tâm mình đâu" của Xuân Nghi, đánh dấu màn tái xuất thị trường nhạc Việt sau hơn 15 năm "ở ẩn" để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Từ khóa "Xuân Mai" trở lại là chi tiết đắt nhất trong MV "Có ai quan tâm mình đâu", giúp cô và Xuân Nghi góp mặt trong top 30 danh sách thịnh hành âm nhạc. Đó là sự khởi đầu lý tưởng cho 2 giọng ca nhí gây sốt một thời.

Xuân Mai và Xuân Nghi tái ngộ sau nhiều năm.

Xuất hiện tại chương trình "Sao Check" vừa qua, Xuân Nghi - "đối thủ" của Xuân Mai thời thiếu nhi đã có những trải lòng về cuộc hội ngộ trong dự án âm nhạc được cả hai ấp ủ từ lâu. Xuân Nghi tiết lộ, sau hơn 10 năm mất liên lạc, cơ duyên tái hợp xuất hiện khi một người bạn chung tiết lộ việc Xuân Mai đang rất nhớ nghề và muốn quay lại với âm nhạc.

Mang theo ước mơ thực hiện một dự án đậm chất Disney Channel thuở nhỏ, Xuân Nghi đã đánh liều nhắn một tin nhắn thật dài để ngỏ lời mời. Trái với những lo lắng ban đầu, Xuân Mai đón nhận lời mời bằng sự mừng rỡ, "như tìm lại được người thân".

Xuân Mai và Xuân Nghi tái ngộ trong MV vào "top trending".

Quãng thời gian một tuần Xuân Mai đến ở cùng Xuân Nghi để làm nhạc và quay phim thực sự là một chuyến tàu hoài niệm. "Hai đứa nói không ngừng, cùng kể mười mấy năm kia làm gì, chuyện gì xảy ra với cuộc đời mình", Xuân Nghi chia sẻ. Với Xuân Nghi, dự án này vượt lên trên giá trị của một bài hát hay một MV thông thường; đó là khoảnh khắc hai người bạn cùng nhau trở về tuổi thơ, cùng nhau chữa lành và san sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

(Ảnh FB nhân vật)