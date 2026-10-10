Xuân Lộc huy động trên 3,6 tỷ đồng thực hiện công tác dân vận đợt 2 năm 2026

Lãnh đạo phường Xuân Lộc và đơn vị tài trợ thực hiện nghi thức khởi công cho hộ gia đình ông Lê Văn Tâm.

Tại lễ ra quân điểm, các lực lượng tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà cho 200 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chỉnh trang tuyến đường Thọ Chánh - Thọ Tân, đoạn từ trụ sở Nhà văn hóa Thọ Chánh (cũ) đến trụ sở Nhà văn hóa Thọ Tân (cũ).

Dịp này, lãnh đạo, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B cùng lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh Đồng Nai tổ chức thăm hỏi, khám bệnh, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Vệ; khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Văn Tâm, khu phố Thọ Lộc và ông Bùi Ngọc Hưng, khu phố Trung Hiếu.

Lãnh đạo phường Xuân Lộc tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành hỗ trợ.

Tặng quà cho hộ gia đình khó khăn.

Cùng với ra quân, các cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường đồng loạt triển khai các phần việc dân vận đã đăng ký, tập trung chăm lo an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, phát quang, thu gom rác, khơi thông cống rãnh và chỉnh trang đường giao thông, khu dân cư, trụ sở cơ quan, trường học.

Cán bộ và nhân dân phường Xuân Lộc ra quân làm công tác dân vận.

Trong đợt này, phường Xuân Lộc đăng ký huy động tổng nguồn lực trên 3,6 tỷ đồng để thực hiện công tác dân vận. Các phần việc nổi bật gồm xây dựng 3 nhà tình thương, tình nghĩa; lắp đặt 4 tuyến đèn đường năng lượng mặt trời; trao 10 xe đạp, 254 thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 400 hộ dân; trao 1.600 phần quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và 320 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; tặng 2.500 phần quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Đợt dân vận huy động khoảng 3.500 ngày công lao động của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B khám bệnh cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Vệ.

Thông qua các hoạt động thiết thực, công tác dân vận tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần chăm lo đời sống người dân, xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, nghĩa tình.