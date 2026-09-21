Xuân Lãng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo động lực thu hút đầu tư

Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park đang được khẩn trương triển khai.

Với vị trí và tiềm năng phát triển, Xuân Lãng đang triển khai GPMB nhiều dự án quan trọng, trong đó có dự án phát triển Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên Green Park. Dự án có quy mô 295,74ha, được triển khai theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 xây dựng hạ tầng kỹ thuật được khởi công ngày 19/8/2025). Định hướng phát triển theo mô hình KCN thế hệ mới, xanh, thông minh và bền vững, dự án được kỳ vọng tạo động lực mới cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công nghiệp của khu vực. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 với diện tích 52ha đã được khánh thành; giai đoạn 2 quy mô 40ha đang được triển khai. KCN Nam Bình Xuyên Green Park đã thu hút 8 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và các quốc gia và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), với tổng diện tích sử dụng khoảng 8ha, tổng vốn đầu tư gần 50 triệu USD, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, cơ khí chính xác.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, xã Xuân Lãng đang khẩn trương thực hiện GPMB, bàn giao quỹ đất phục vụ giai đoạn 2. Sự chủ động, quyết liệt của địa phương đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Xuân Lãng Nguyễn Trọng Khiêm cho biết: Xã đang triển khai GPMB 21 dự án, với tổng diện tích thu hồi 216,07ha; trong đó đã GPMB 83,52ha, còn 132,54ha đang tiếp tục triển khai. Riêng kế hoạch năm 2026 thực hiện GPMB 73,63ha. Đến nay, 1,857ha đã có quyết định phê duyệt phương án; 2,635ha đã có quyết định thu hồi đất; 8,84ha đã trình thẩm định phương án; 6,42ha đã niêm yết phương án; 15,22ha đã trình xác định nguồn gốc đất; 1,8ha đang được rà soát hồ sơ để trình xác định nguồn gốc đất... GPMB được thực hiện hiệu quả không chỉ giúp các dự án bảo đảm tiến độ mà còn mở rộng tiềm năng phát triển công nghiệp, hạ tầng, đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân.

6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 629 tỷ đồng, bằng 240% dự toán được giao. Sản xuất công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì ổn định, từng bước phát huy vai trò động lực tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Công tác đầu tư công được tập trung thực hiện; giá trị giải ngân đạt trên 50% tổng vốn được giao, thuộc nhóm địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, GPMB luôn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Trong quá trình triển khai, việc người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về chính sách, đơn giá bồi thường, giá đất có thể ảnh hưởng đến công tác kê khai, kiểm đếm và tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy, bên cạnh việc tổ chức thực hiện đúng quy định, công tác tuyên truyền, vận động, công khai thông tin cần được đặc biệt chú trọng.

Để tạo đồng thuận, UBND xã Xuân Lãng đã ban hành và công khai văn bản thông tin chính thức, cập nhật đầy đủ các quy định về đơn giá, giá đất cụ thể áp dụng đối với diện tích đất thu hồi trên địa bàn. Thông tin được chuyển kịp thời đến trưởng các thôn có đất nằm trong phạm vi dự án để tuyên truyền, phổ biến đến từng hộ dân.

Cùng với đó, các thôn tăng cường tổ chức họp dân, thông báo công khai, giải thích cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đơn giá và trình tự thực hiện. Việc công khai, minh bạch thông tin giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, hạn chế phát sinh thắc mắc, tạo sự đồng thuận và chủ động phối hợp trong kê khai, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và áp giá bồi thường.

Thực hiện tốt GPMB là yêu cầu trước mắt, đồng thời là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài đối với quá trình phát triển của Xuân Lãng. Khi người dân đồng thuận, chính sách được thực hiện công khai, đúng quy định, tiến độ dự án được bảo đảm, quỹ đất được khai thác hiệu quả, địa phương sẽ có thêm nguồn lực để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, hạ tầng và đô thị.