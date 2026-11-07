Xuân Hương - Đà Lạt và Xuân Trường - Đà Lạt vệ sinh môi trường, trồng hoa hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân 2 Tổ dân phố An Sơn 1, An Sơn 2 đồng loạt ra quân

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, ngay sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân 2 Tổ dân phố An Sơn 1, An Sơn 2 đồng loạt triển khai các phần việc như phát quang bụi rậm, cắt cỏ, thu gom rác thải, vệ sinh đường giao thông, hội trường; trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tại các tuyến đường, hẻm phố và khu vực công cộng.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc

Dịp này, phường Xuân Hương - Đà Lạt đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 1 đến hết ngày 24/11, tạo không khí phấn khởi hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Hoạt động góp phần vận động người dân chung tay xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp

Thông qua hoạt động, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần tạo diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện trong mắt người dân và du khách.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Trường - Đà Lạt tổ chức Lễ phát động ra quân vệ sinh môi trường và trồng cây xanh với chủ đề “Hàng cây dân vận”.

Các cơ quan, đơn vị phường Xuân Trường - Đà Lạt ra quân vệ sinh môi trường và trồng cây xanh với chủ đề “Hàng cây dân vận”

Tại chương trình, công trình “Hàng cây dân vận” hưởng ứng phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, trồng cây xanh” đã được thực hiện. Qua vận động, các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đăng ký hơn 1.200 cây xanh để trồng tại các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn phường.

Các đơn vị tổ dân phố tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh tại địa bàn được phân công

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao cây cho 22 đơn vị, gồm 12 tổ dân phố, các hội, đoàn thể, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và mạnh thường quân để tổ chức trồng, chăm sóc tại địa bàn được phân công. Trong đó, mỗi tổ dân phố tiếp nhận 50 cây; một số cơ sở tôn giáo như Thánh thất Cao Đài, Nhà thờ Đa Lộc đăng ký trồng 100 cây.

Cùng với công trình “Hàng cây dân vận”, 12 chi đoàn tổ dân phố được trao bảng công trình thanh niên “Điểm xanh - Không rác thải”, phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Các lực lượng đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc cụ thể tại các khu vực được phân công

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc cụ thể tại các khu vực được phân công. Trọng tâm là thu gom rác thải, xóa các điểm đen về rác, phát quang bụi rậm dọc Quốc lộ 20; nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các khu vực suối, mương thoát nước; trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang các tuyến đường hoa, tiểu công viên hoa; cắm bảng “Điểm xanh - Không rác” và vệ sinh khu vực nhà bia tưởng niệm tổ dân phố Trại Mát.

Các đơn vị trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang các tuyến đường hoa, tiểu công viên hoa

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng phường Xuân Trường - Đà Lạt sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo cảnh quan khang trang, thân thiện, hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.