Xuân Hương - Đà Lạt lan tỏa sắc hoa từ mỗi mái nhà, góc phố

Các tiểu cảnh hoa đang được trang trí tại khu vực trung tâm

Mỗi người dân là một “chủ thể” của festival

Phường Xuân Hương - Đà Lạt là địa bàn trung tâm của mùa hội năm nay. Quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, công viên Trần Quốc Toản, công viên Yersin, bán đảo Bích Câu cùng nhiều tuyến phố lớn đều nằm trong không gian tổ chức các hoạt động trọng điểm.

Điểm đáng chú ý trong cách chuẩn bị lần này là festival không chỉ được tạo nên bởi những công trình hoa lớn. Phường phát động chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, đưa việc chỉnh trang đến từng tổ dân phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Phường trung tâm rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội Festival Hoa 2026

Mục tiêu được đặt ra là 100% cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp xây dựng hoặc cải tạo ít nhất một công trình hoa, bồn hoa hoặc không gian xanh; 100% tổ dân phố có ít nhất một tuyến đường hoa và một điểm hoa cộng đồng; trên 90% hộ gia đình trồng hoa hoặc cây xanh trước nhà.

Các khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh dịch vụ được vận động chỉnh trang mặt tiền, ban công, khuôn viên bằng những tiểu cảnh phù hợp.

Với vai trò là địa bàn trung tâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt đã đăng ký 11 chương trình, hoạt động hưởng ứng với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng.

Địa phương xây dựng phương án chỉnh trang 10 tuyến đường trọng điểm với 17 cụm tiểu cảnh, tập trung tại các tuyến Trần Quốc Toản, Yersin, Hùng Vương, Ba Tháng Tư, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Đinh Tiên Hoàng và những khu vực cửa ngõ, không gian công cộng.

Ra quân trồng hoa khắp các tuyến phố

Những mục tiêu tưởng chừng mang tính vận động đang dần được cụ thể hóa bằng từng công trình. Theo những thông tin mới nhất, hơn 100 công trình hoa do người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thực hiện, cùng 9 tuyến đường hoa và nhiều cụm tiểu cảnh đang dần thành hình trên địa bàn phường.

Tại khu dân cư Phạm Ngũ Lão bên suối Cam Ly, người dân đã cùng nhau dọn vệ sinh, bổ sung hoa dọc lan can. Gần 100 chậu mai địa thảo được trồng mới, mỗi gia đình tự nguyện nhận chăm sóc những chậu hoa trước cửa nhà. Một đoạn phố nhỏ nhờ đó trở nên sáng, sạch và giàu sức sống hơn.

Ông Dương Long Nguyên, người dân phường Xuân Hương - Đà Lạt chia sẻ, gia đình vẫn thường xuyên giữ gìn nhà cửa gọn gàng, trồng và chăm sóc hoa; khi địa phương phát động hưởng ứng festival, mỗi thành viên càng ý thức hơn trong việc làm đẹp không gian sống.

Hoa được trồng trang trí tại điểm được giới trẻ yêu thích chụp hình

Festival vì thế không còn là câu chuyện riêng của chính quyền hay đơn vị tổ chức. Khi mỗi gia đình tự chăm một chậu hoa, mỗi tổ dân phố làm một tuyến đường và mỗi doanh nghiệp dành thêm một khoảng xanh trước mặt tiền, mùa hội được hình thành từ hàng ngàn phần việc nhỏ.

Trước thời điểm khai mạc, phường dự kiến tổ chức ít nhất 3 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường kết hợp trồng, chăm sóc hoa. Các tiểu công viên, khu đất công cộng phù hợp được rà soát để kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, tạo thêm những điểm hoa cộng đồng.

Các tiểu cảnh đang được trang trí để chuẩn bị cho Festival Hoa 2026

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, gồm 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng. Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra tối 19/12 tại quảng trường Lâm Viên; chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp tổng kết, bế mạc tổ chức tối 31/12. Không gian hoa dự kiến phục vụ người dân, du khách từ ngày 18/12/2026 đến ngày 3/1/2027.

Làm đẹp mùa hội, chỉnh trang đô thị

Với phường trung tâm, từng chi tiết trong công tác tổ chức đều có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Một tiểu cảnh đẹp nhưng thiếu chỗ đậu xe, tuyến phố rực rỡ nhưng hàng quán lấn chiếm vỉa hè, hay không gian đông khách nhưng rác thải chưa được thu gom kịp thời đều có thể làm giảm sức hấp dẫn của mùa hội.

Hoa được "phủ" khắp mọi nơi

Bởi vậy, cùng với chỉnh trang cảnh quan, phường cần tiếp tục phân công rõ lực lượng phụ trách từng tuyến đường, khu dân cư và điểm tổ chức sự kiện; công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ, niêm yết giá, vệ sinh thực phẩm và trật tự đô thị. Các công trình xã hội hóa cũng cần có đơn vị chịu trách nhiệm chăm sóc, duy trì sau khi hoàn thành.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Vĩnh Hiến cho biết, địa phương đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, với mục tiêu không chỉ tạo không khí sôi nổi trong thời gian diễn ra festival mà còn xây dựng những công trình, không gian hoa có tính bền vững, tiếp tục được duy trì sau lễ hội.

Đây cũng là điểm khác biệt mà phường Xuân Hương - Đà Lạt đang hướng tới. 10 tuyến đường hoa không được xem là những hạng mục trang trí tạm thời để tháo dỡ sau ngày 31/12. Các không gian phù hợp sẽ tiếp tục được chăm sóc, thay hoa và bổ sung cây xanh, trở thành một phần cảnh quan đô thị và sản phẩm phục vụ du lịch.

Một góc trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc thông tin, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn rất hưởng ứng Festival Hoa. Mong muốn của địa phương là sau khi mùa hội khép lại, khu vực Đà Lạt vẫn duy trì được những không gian hoa, tạo dấu ấn bền vững cho đô thị.

Với phường Xuân Hương - Đà Lạt, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI còn là cơ hội tổ chức lại không gian công cộng, cải thiện cảnh quan, hình thành thói quen giữ gìn môi trường và phát huy vai trò của cộng đồng.

Một hoạt động âm nhạc đón bình minh bên hồ Xuân Hương

Khi mỗi chậu hoa có một người chăm sóc, mỗi tuyến đường có một tổ dân phố giữ gìn và mỗi công trình có trách nhiệm duy trì rõ ràng, festival sẽ không kết thúc cùng đêm bế mạc. Sắc hoa sẽ tiếp tục ở lại trên những ban công, con ngõ và tuyến phố, trở thành một phần trong đời sống thường ngày của người dân Đà Lạt.