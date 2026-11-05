Xuân Hinh xuất hiện cùng Á hậu Phương Nhi tại Bảo tàng Đạo Mẫu

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng Á hậu Phương Nhi tại Bảo tàng Đạo Mẫu. Kèm theo những bức ảnh, nam nghệ sĩ viết dòng trạng thái ngắn gọn: “Á hậu Phương Nhi đến thăm Bảo Tàng Đạo Mẫu”.

Trong loạt hình được chia sẻ, Á hậu Phương Nhi xuất hiện bên Xuân Hinh tại khuôn viên bảo tàng. Cả hai cùng chụp ảnh lưu niệm giữa không gian có kiến trúc độc đáo, nổi bật với những mảng tường gạch và ngói mang màu sắc cổ kính. Một vị khách nữ khác cũng góp mặt trong những khung hình được nam nghệ sĩ đăng tải.

Á hậu Phương Nhi xuất hiện bên Xuân Hinh tại khuôn viên bảo tàng.

Cuộc gặp nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn có dịp ghé thăm công trình mà Xuân Hinh dành nhiều tâm huyết xây dựng. Một tài khoản bình luận: “Hy vọng trong tương lai gần sẽ được ghé thăm bảo tàng độc nhất này của bác”. Người khác thích thú viết: “Đúng là sướng nhất cụ Hinh, toàn được chụp ảnh với người đẹp nhất thế giới”. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng dành lời khen cho khung cảnh xanh mát và kiến trúc của bảo tàng.

Đáng chú ý, đây không đơn thuần là một địa điểm lưu giữ hiện vật mà còn là công trình văn hóa gắn với tình yêu nghệ thuật truyền thống của Xuân Hinh. Bảo tàng Đạo Mẫu tọa lạc tại khu vực Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội, có diện tích khoảng 5.500 m². Công trình do kiến trúc sư Nguyễn Hà cùng đơn vị ARB Architects thiết kế, hoàn thành phần kiến trúc vào năm 2023.

Điểm đặc biệt của nơi này nằm ở cách sử dụng vật liệu truyền thống trong kiến trúc đương đại. Theo thông tin về dự án, chủ đầu tư đã sưu tầm gạch đất sét, ngói cũ từ nhiều ngôi nhà cổ để đưa vào công trình. Không gian bảo tàng được bố trí hài hòa với khu vườn cây ăn quả lâu năm, đồng thời dành các khu vực trưng bày tranh, hiện vật và tư liệu liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu, hát văn, hầu đồng.

Kiến trúc tại Bảo tàng Đạo Mẫu.

Với Xuân Hinh, bảo tàng là cách ông gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đã gắn bó với đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ. Công trình từng được tạp chí kiến trúc Domus của Italy giới thiệu trong danh sách những công trình kiến trúc nổi bật năm 2023, tiếp tục được nhắc đến trong ấn phẩm năm 2026.

Dù nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, Bảo tàng Đạo Mẫu hiện chưa mở cửa đón khách đại trà. Nam nghệ sĩ cho biết ông vẫn đang tìm kiếm đội ngũ phù hợp, hoàn thiện công tác tổ chức và nghiên cứu những hình thức trải nghiệm mới trước khi công bố kế hoạch hoạt động rộng rãi. Bởi vậy, chuyến thăm của Á hậu Phương Nhi càng khiến nhiều người tò mò về không gian văn hóa đặc biệt này.

Bên cạnh tâm huyết với nghệ thuật truyền thống, Xuân Hinh còn ghi dấu ấn qua nhiều thập kỷ hoạt động sân khấu. Ông được khán giả yêu mến nhờ lối diễn hài duyên dáng, khả năng kết hợp chèo, hát văn và chất liệu dân gian trong các tiết mục như Thị Mầu lên chùa, Người ngựa, ngựa người. Tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với những vai diễn gần gũi, phản ánh đời sống bằng tiếng cười hóm hỉnh.

Xuân Hinh còn ghi dấu ấn qua nhiều thập kỷ hoạt động sân khấu.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Xuân Hinh có bước chuyển đáng chú ý khi lần đầu tham gia phim chiếu rạp với Mùi Phở, ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026. Trong tác phẩm của đạo diễn Minh Beta, ông đảm nhận vai ông Mùi, đóng cùng Thu Trang và nhiều diễn viên khác. Bộ phim khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 40 tỷ đồng.

Dù kết quả thương mại chưa như kỳ vọng, trải nghiệm với Mùi Phở vẫn mở ra hướng đi mới cho Xuân Hinh. Nam nghệ sĩ từng bày tỏ sự yêu thích điện ảnh sau khi hoàn thành bộ phim và mong muốn có thêm cơ hội thử sức. Trong khi đó, cuộc gặp với Á hậu Phương Nhi tại bảo tàng tiếp tục đưa hình ảnh của ông đến gần công chúng qua một khía cạnh khác: người nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho việc lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.