Xuân Hinh: 'Tôi đang rất khỏe thì bị đồn đột quỵ'

Ngày 6/10, nghệ sĩ Xuân Hinh đăng clip trò chuyện NSƯT Thanh Thanh Hiền. Trong video, ông nói với đồng nghiệp: “Tôi đang rất khỏe thì trên mạng đồn bị đột quỵ”.

Nam nghệ sĩ sau đó khẳng định sức khỏe vẫn bình thường và đáp lại tin đồn bằng cách nói chuyện hài hước, dí dỏm. Ông cũng dùng thơ để phản hồi thông tin thất thiệt về sức khỏe: "Tiếng lành ấy cũng đồn xa/ Ai ngờ tiếng dữ đồn ba ngày đường/ Chút tin gửi khắp muôn phương/ Rằng Hinh vẫn khỏe bình thường, thế thôi".

Hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chia sẻ với PV Tiền Phong sáng 7/10, NSƯT Xuân Hinh cho biết sức khỏe ông bình thường. Sáng cùng ngày, ông dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Khi được hỏi về các dự án nghệ thuật sắp tới, nam nghệ sĩ nói vui: “Tôi già rồi, để lại cho các cháu hết. Vẫn có lời mời đóng phim đấy nhưng để cho các cháu”.

Đây không phải lần đầu Xuân Hinh đối diện thông tin thất thiệt liên quan sức khỏe và đời tư. Thay vì tranh luận, nghệ sĩ thường lựa chọn cách đáp lại bằng sự hài hước, đúng với phong cách gần gũi đã trở thành dấu ấn của ông.

Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh năm 1960 tại Bắc Ninh, trong gia đình có bảy anh chị em. Tuổi thơ của ông gặp nhiều khó khăn. Từ nhỏ Xuân Hinh phụ giúp gia đình làm nhiều công việc để có tiền trang trải cuộc sống và học hành.

Đam mê nghệ thuật từ sớm, năm 17 tuổi, Xuân Hinh trúng tuyển vào Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Sau bảy năm gắn bó với đoàn, ông thi đỗ vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Ngay từ thời sinh viên, nghệ sĩ Xuân Hinh đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp, dù được giữ lại trường giảng dạy, ông từ chối để tiếp tục theo đuổi sân khấu.

Nghệ sĩ Xuân Hinh ghi dấu với nhiều vai diễn, tiết mục như Thầy bói đi chợ, Hề gậy theo thầy, Hề mồi đấu đá, Thị Mầu lên chùa, Người ngựa - Ngựa người, Chồng rượu vợ đề, Xuân Hinh đi hỏi vợ, Xuân Hinh đi khám bệnh, Xuân Hinh đi hát karaoke, Xuân Hinh luyện thi hoa hậu...

Không chỉ diễn hài, Xuân Hinh còn có khả năng thể hiện nhiều loại hình âm nhạc truyền thống như chèo, xẩm, chầu văn. Lối diễn dân dã, hài hước nhưng có tính châm biếm giúp ông tạo dấu ấn riêng và được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Năm 2016, ông thực hiện live show “Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã”, đánh dấu 40 năm hoạt động nghệ thuật.

Ông cho biết nghệ thuật truyền thống là con đường nhiều nhọc nhằn, khiến không ít người phải bỏ nghề. Ông cũng có lúc nghĩ đến chuyện rời sân khấu nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục.

Khi tham gia bộ phim điện ảnh Mùi phở vào năm 2025, Xuân Hinh cho biết ông không còn đặt nặng chuyện thu nhập mà mong muốn góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với thế hệ trẻ. Ông tự nhận mình là “kẻ chọc cười dân dã”, không nhận danh xưng “vua hài đất Bắc”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh có cuộc sống hạnh phúc bên vợ - bà Nguyễn Phương Lan.

Về đời tư, nghệ sĩ Xuân Hinh kết hôn với bà Nguyễn Phương Lan, người Hà Nội, vào đầu năm 1995. Họ có hai con. Con gái đầu lòng Bảo Linh sinh năm 1995, từng nhận học bổng du học Mỹ. Con trai Xuân Quang cũng du học tại Pháp.

Ở tuổi 66, Xuân Hinh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật. Cách đây ít ngày, ông tham gia Đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hoàng thành Thăng Long, biểu diễn liên khúc Ngồi tựa mạn thuyền, Bắc Bling cùng Chu Bảo Quế, Hòa Minzy và Tuấn Cry.

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên cập nhật hoạt động đời thường, video gặp gỡ đồng nghiệp.