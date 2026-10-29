Xuân Giang tổ chức Lễ mừng cơm mới của dân tộc La Chí

Lễ cúng mừng cơm mới của đồng bào dân tộc La Chí.

Lễ mừng cơm mới là phong tục có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào La Chí. Khi lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang, người dân tổ chức nghi lễ để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống bình an. Theo phong tục, người cao tuổi, có uy tín trong làng chọn ngày tốt để bà con chuẩn bị lễ vật dâng cúng, gồm cốm, cá nướng và tổ ong rừng. Nghi lễ được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện sự gắn bó giữa phong tục truyền thống với đời sống sản xuất nông nghiệp.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương được trưng bày, giới thiệu tại các gian hàng, góp phần quảng bá sản phẩm và hình ảnh xã Xuân Giang. Cùng với đó, các hoạt động trải nghiệm công nghệ số, tư vấn, giới thiệu việc làm và giao lưu trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Lãnh đạo xã Xuân Giang và Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Giang trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua ngày lễ, xã Xuân Giang góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào La Chí đến gần hơn với người dân, du khách. Đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng và lan tỏa nét đẹp văn hóa địa phương.

Dịp này, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Giang phối hợp với xã Xuân Giang trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 60 triệu đồng.