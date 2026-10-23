Xuân Dương: Tỷ lệ người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng 65,6% so với cùng kỳ

Cán bộ Trạm Y tế xã Xuân Dương tuyên truyền về kế hoạch hoá gia đình cho người dân

Để đạt được kết quả trên, chính quyền và Trạm Y tế xã Xuân Dương đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông và tư vấn dân số với nhiều hình thức phong phú. Trạm đã tổ chức 40 cuộc truyền thông vận động với trên 1.200 lượt người nghe; 6 lần truyền thông số qua mạng xã hội với 982 người nghe; tổ chức hàng nghìn cuộc tư vấn tại trạm y tế, tư vấn nhóm, tại hộ gia đình với gần 6.000 lượt người nghe. Nội dung tuyên truyền, tư vấn chủ yếu về kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khoẻ sinh sản, KHHGĐ…

Thời gian tới, chính quyền xã Xuân Dương tiếp tục chỉ đạo Trạm Y tế xã và đơn vị liên quan thực hiện các mục tiêu trọng tâm: kiểm soát chặt chẽ để tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, đẩy mạnh các giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phát triển thêm đối tượng mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại...