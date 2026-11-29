Trồng đào mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Xuân Du.

Những ngày cuối năm, về thôn Xuân Trường, tại các vườn đào đều bắt gặp hình ảnh người dân tất bật tỉa cành, tạo dáng cho cây. Anh Trịnh Văn Hiệu, người có thâm niên 16 năm trồng đào, cho biết: “Nhận thấy đây là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tôi đã chuyển toàn bộ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng đào. Ngoài ra, gia đình còn nhận khoán lại một số diện tích đất của một số hộ dân trong thôn để trồng. Đến nay, gia đình tôi đã có 7.500m2 đào, trong đó có 5.000m2 đào gốc, 2.500m2 đào dáng huyền. Năm ngoái, gia đình tôi xuất bán 550 cây đào gốc, 400 cây đào dáng huyền, doanh thu 1 tỷ đồng, trừ chi phí thu lãi gần 500 triệu đồng. Năm nay, dự kiến xuất bán trên 500 cây đào gốc, 400 cây đào dáng huyền, đến nay đã có trên 40% số đào đã được thương lái đặt mua”.

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du Nguyễn Quang Hùng, cho biết: Để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về đất đai, xã khuyến khích người dân đẩy mạnh tích tụ tập trung đất nông nghiệp, gắn với đầu tư thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm, hỗ trợ người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Cùng với đó, địa phương khuyến khích các hộ tận dụng lợi thế đất đai, điều kiện tự nhiên để phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác. Trong lĩnh vực trồng trọt, người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng, lựa chọn những cây có giá trị kinh tế, phù hợp với thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích sản xuất, thay đổi phương thức canh tác, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, địa phương đã thực hiện quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh cây trồng chủ lực, như đào phai, thanh long, sắn dây, lúa để có điều kiện nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhất là xây dựng thêm sản phẩm OCOP. Ngoài ra, xã cũng giao HTX dịch vụ nông nghiệp Xuân Du tăng cường xúc tiến đầu tư, làm “cầu nối” giúp người dân gặp gỡ doanh nghiệp để thúc đẩy việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, xã Xuân Du có gần 1.800ha cây trồng các loại. Trong đó các loại cây trồng chủ lực như đào cảnh 325ha, riềng 150ha, sắn dây 50ha, thanh long 15ha, lúa 702ha... Theo thống kê, mỗi năm tổng thu từ sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn xã đạt 491 tỷ đồng, chiếm trên 50% tổng thu trên địa bàn xã.