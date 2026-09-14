Xuân Đỉnh ra mắt mô hình 'Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết'

Điểm nhấn của mô hình là vai trò nòng cốt của Công an phường Xuân Đỉnh trong phối hợp với nhà trường, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và phòng ngừa từ sớm các nguy cơ liên quan đến bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu vực trường học.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt mô hình.

Không chỉ tập trung bảo đảm an ninh, mô hình còn chú trọng nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng thực tế cho học sinh. Tại lễ ra mắt, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, ứng xử văn minh khi lưu thông trên đường.

Nội dung tuyên truyền được truyền tải sinh động, gần gũi, giúp học sinh hiểu quy định pháp luật, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, hình thành ý thức tự giác ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lực lượng chức năng, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và học sinh cùng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, nội quy trường học góp phần xây dựng môi trường giáo dục văn minh, an toàn.

Quang cảnh buổi lễ tại Trường THCS Xuân Đỉnh.

Việc ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, đồng thời khẳng định giáo dục là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng chức năng sẽ tạo nền tảng để học sinh Xuân Đỉnh phát triển toàn diện, có kiến thức, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật.