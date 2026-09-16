Xuân Đỉnh: Đổi mới tư duy để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bùi Thị Lan Phương và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thường Sơn chúc mừng các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm học 2025-2026. Ảnh: Hương Giang

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành Giáo dục phường Xuân Đỉnh tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực trong năm học 2025-2026.

Hiện toàn phường có hơn 15.000 học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và quốc tế. Trong năm học vừa qua, giáo dục tiểu học có 2.612 học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện, 100% học sinh hoàn thành chương trình học. Ở cấp THCS, tỷ lệ học sinh rèn luyện tốt đạt 98,66%; 19/31 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố đoạt giải.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua triển khai học bạ số, hồ sơ điện tử, học liệu số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy. Hơn 1.468 giờ học kết nối quốc tế đã được tổ chức, góp phần mở rộng môi trường học tập và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

Bước vào năm học 2026-2027 với chủ đề “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, phường Xuân Đỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ngoại ngữ và chuyển đổi số. Công tác bảo đảm an toàn trường học, chất lượng bữa ăn bán trú, phòng chống bạo lực học đường và các nguy cơ trên môi trường mạng tiếp tục được ưu tiên.

Lãnh đạo UBND phường yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát điều kiện bảo đảm an toàn, hoàn thiện kế hoạch năm học và xác định rõ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, hiện đại và tạo thêm cơ hội phát triển cho mỗi học sinh.