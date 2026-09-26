Xuân Đỉnh: Bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh

Năm học 2026-2027, toàn phường có 61 cơ sở giáo dục tổ chức bán trú với hơn 11.100 học sinh tham gia. Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng bữa ăn học đường, UBND phường Xuân Đỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ khảo sát thực trạng, xây dựng phương án tổ chức đến kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình thực hiện.

Các trường thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước. Ảnh: Thúy Hồng

Theo đó, phường đã ban hành 22 văn bản chỉ đạo, đồng thời tổ chức đánh giá năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, sữa và nước uống thông qua hệ thống HanoiCheck.

Các đơn vị tham gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và năng lực cung ứng trước khi được lựa chọn phục vụ các trường học trên địa bàn.

Một trong những điểm đáng chú ý của công tác quản lý năm học này là việc tăng cường ứng dụng công nghệ số trong kiểm soát nguồn thực phẩm.

Toàn bộ thực phẩm cung cấp cho các trường công lập đều có hồ sơ truy xuất nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ đầy đủ và được quản lý bằng mã QR trên hệ thống HanoiCheck. Hằng ngày, nhà trường tổ chức kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng, nguồn gốc thực phẩm trước khi đưa vào chế biến.

Kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú tại trường tiểu học Xuân La . Ảnh Thúy Hồng

Kết quả kiểm tra cho thấy 100% bếp ăn bán trú tại các trường công lập được bố trí theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm tách biệt giữa thực phẩm sống và chín. Các trường thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, thực đơn bán trú được xây dựng theo tuần, bảo đảm cân đối dinh dưỡng, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Thông tin về thực đơn, định lượng món ăn, nhà cung cấp và nguồn gốc thực phẩm được công khai để phụ huynh dễ dàng theo dõi, giám sát.

Công tác chăm sóc học sinh bán trú cũng được các nhà trường thực hiện toàn diện. Hoạt động khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh cá nhân và xây dựng môi trường học đường an toàn được duy trì thường xuyên. Giáo viên, nhân viên phụ trách bán trú đều được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và kỹ năng chăm sóc học sinh.

Theo đánh giá của UBND phường Xuân Đỉnh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã duy trì ổn định nề nếp tổ chức bán trú, thực hiện đúng quy trình quản lý và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong năm học 2025-2026 và đến nay chưa ghi nhận vụ việc ngộ độc thực phẩm hay sự cố mất an toàn thực phẩm nào tại các trường học trên địa bàn.