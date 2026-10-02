'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' sẽ tổ chức tại địa bàn biên giới biển Cần Thơ

Đến dự có: Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy BĐBP, Công an thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể...

Thông tin tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân cho biết, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết; đồng thời thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, những năm qua, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các đơn vị tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Long

Trong đó, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức thường niên, với sự tham gia của các cấp, các ngành và địa phương. Chương trình được triển khai ở 3 cấp gồm: cấp Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp BĐBP tỉnh, thành phố và cấp đồn Biên phòng.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân nhấn mạnh, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.

Thông qua chương trình, BĐBP thể hiện sự tri ân đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới - những người luôn đồng hành, hỗ trợ, sát cánh cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường tình đoàn kết quân dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Long

Theo thông tin tại hội nghị, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 12-17/1/2027, tức ngày 5 đến 10 tháng Chạp năm Bính Ngọ, tại địa bàn biên giới biển TP. Cần Thơ.

Dự kiến, chương trình sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, các hoạt động tri ân gồm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang địa phương; lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết thương binh, gia đình liệt sĩ.

Các hoạt động an sinh xã hội tập trung vào việc tặng bò giống cho hộ nghèo; trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng quà Tết cho Nhân dân khu vực biên giới biển TP. Cần Thơ và đồng bào Khmer khu vực biên giới các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Long

Ngoài ra, còn có các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc địa phương; các hoạt động đón Tết dự kiến gồm thi gói bánh, nấu bánh, chế biến các món ăn truyền thống ngày Tết; tổ chức gian hàng Tết “0 đồng”; gian hàng giới thiệu, trao tặng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của TP. Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, từ thực tiễn triển khai những năm qua cho thấy, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quân đội về công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới biển. Qua đó, tiếp tục củng cố, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển thành phố Cần Thơ ngày càng ổn định, phát triển.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng sớm xây dựng, ban hành kế hoạch tổng thể của chương trình; đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND TP. Cần Thơ và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để chủ động chuẩn bị, tổ chức thực hiện bảo đảm chu đáo, thiết thực, hiệu quả.