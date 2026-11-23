Dàn diễn viên "Sóng ở đáy sông" hội ngộ sau 26 năm

Ngày 23/11, NSƯT Kim Oanh chia sẻ loạt ảnh hội ngộ dàn diễn viên Sóng ở đáy sông. Đáng chú ý là khoảnh khắc nữ nghệ sĩ chụp cùng NSND Xuân Bắc, hai gương mặt từng đảm nhận vai Mây và Núi trong bộ phim phát sóng năm 2000.

NSƯT Kim Oanh gây chú ý với nhan sắc không đổi khi ngồi cạnh NSND Xuân Bắc trong màn tái ngộ sau 26 năm.

Trong ảnh, Xuân Bắc diện vest xanh, ngồi cạnh Kim Oanh. Cả hai tươi cười rạng rỡ trước ống kính. Một bức hình khác còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ Quang Thắng (vai Vâu), diễn viên Minh Nguyệt (vai Biển) và đạo diễn Lê Đức Tiến.

Loạt ảnh nhận được nhiều bình luận từ khán giả như: “Lâu lắm mới thấy cặp đôi hoàn cảnh chụp ảnh với nhau”, “Anh Núi chị Mây nay gặp lại nhau rồi”, “Mãi là huyền thoại”. Có thể thấy, dù đã 26 năm trôi qua, cặp nhân vật Mây - Núi vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.

Đạo diễn chờ Xuân Bắc trở lại vai Núi trong phần 2

Cuộc hội ngộ lần này còn gợi chú ý khi đạo diễn Lê Đức Tiến tiết lộ kế hoạch thực hiện phần 2. Theo ông, kịch bản phim đã được hoàn thành và chỉnh sửa, ê-kíp cũng tiến hành khảo sát bối cảnh tại Hải Phòng.

Dàn nghệ sĩ Sóng ở đáy sông gồm Xuân Bắc, Kim Oanh, Quang Thắng, Minh Nguyệt cùng đạo diễn Lê Đức Tiến tái ngộ sau 26 năm.

Tuy nhiên, sự trở lại của NSND Xuân Bắc vẫn chưa được xác nhận. Đạo diễn cho biết nam nghệ sĩ hào hứng với dự án nhưng chưa thể thu xếp thời gian vì bận công việc. Ông cũng không muốn thay thế diễn viên khác vào vai Núi bởi Xuân Bắc đã tạo nên dấu ấn riêng cho nhân vật.

Đáng chú ý, Xuân Bắc còn đưa ra đề nghị đặc biệt với đạo diễn Lê Đức Tiến về số phận nhân vật Núi trong phần 2. Nam nghệ sĩ nói: “Chú viết làm sao cho nhân vật Núi thật khổ, khổ hơn nữa vào để mọi người thương”. Mong muốn này khiến đạo diễn khá bối rối bởi ở phần đầu, Núi đã trải qua hàng loạt biến cố, từ chuyện gia đình, tình cảm đến cảnh phải làm xe ôm, bị lừa gạt và đánh đập. Dù vậy, ông vẫn đồng ý với đề nghị của Xuân Bắc..

Theo tiết lộ, phần 2 dự kiến tiếp nối câu chuyện của Núi và gia đình trong bối cảnh hiện tại. Những người con của nhân vật đã trưởng thành, phải thích nghi với thời đại công nghệ, trí tuệ nhân tạo và hội nhập.

Dấu ấn của Xuân Bắc, Kim Oanh sau hơn hai thập kỷ

Ra mắt năm 2000, Sóng ở đáy sông được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu, do đạo diễn Lê Đức Tiến thực hiện. Phim kể về cuộc đời nhiều bất hạnh của Núi, chàng trai từng học giỏi nhưng bị hoàn cảnh đẩy vào con đường lầm lỡ.

Xuân Bắc trong vai Núi

Vai diễn này là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Xuân Bắc. Trong khi đó, Kim Oanh cũng gây ấn tượng với nhân vật Mây - người phụ nữ có tính cách sắc sảo, thực dụng, nhiều lần khiến cuộc đời Núi thêm sóng gió.

Cặp Mây - Núi trong "Sóng ở đáy sông" từng khiến khán giả vừa giận vừa thương

Vai diễn này là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Xuân Bắc. Trong khi đó, Kim Oanh cũng gây ấn tượng với nhân vật Mây - người phụ nữ có tính cách sắc sảo, thực dụng, nhiều lần khiến cuộc đời Núi thêm sóng gió.

Sau hơn hai thập kỷ, dàn diễn viên bộ phim: Xuân Bắc, Kim Oanh và Minh Nguyệt vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật.