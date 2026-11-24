Ngày hội diễn ra tại khu vực Ban Chỉ huy Quân sự xã, thôn Khe Dứa, nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn qua trang phục, ẩm thực, chữ viết và các sản vật đặc trưng, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Phần thi trình diễn trang phục các dân tộc tại Ngày hội Sắc màu xã Xuân Ái lần thứ I năm 2026.

Tại phần thi trình diễn trang phục dân tộc, 8 đội thi giới thiệu nguồn gốc, ý nghĩa, đặc điểm và những nét riêng trong trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Các mâm ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc xã Xuân Ái tại phần thi ẩm thực.

Phần thi ẩm thực có 19 đội tham gia với các mâm ẩm thực được chuẩn bị công phu, trình bày đẹp mắt, gồm những món ăn đặc trưng chế biến từ nguồn nguyên liệu gần gũi với đời sống sản xuất, sinh hoạt hằng ngày của người dân địa phương. Thông qua phần thuyết trình của các đội, những câu chuyện về nguồn gốc món ăn, tập quán sinh hoạt và kinh nghiệm chế biến được chia sẻ sinh động.

Các thí sinh tham gia phần thi viết chữ Dao.

Phần thi viết chữ Dao có 15 thí sinh tham gia, góp phần tôn vinh giá trị chữ viết truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, khuyến khích người dân gìn giữ, học tập và trao truyền chữ viết dân tộc, nhất là thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Ngày hội Sắc màu văn hoá xã Xuân Ái lần thứ I năm 2026.

Hoạt động trưng bày gian hàng văn hóa, sản phẩm đặc trưng của 5 vùng gồm Viễn Sơn, Yên Phú, Yên Hợp, Xuân Ái và Đại Phác giới thiệu những nét tiêu biểu về văn hóa, phong tục, sản vật, ẩm thực và đời sống của người dân từng vùng. Đây cũng là dịp quảng bá sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương, tạo cơ hội kết nối, giao lưu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Một trận thi đấu bóng chuyền da nam tại ngày hội.

Ngày hội còn có các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như thi đấu bóng chuyền da nam, kéo co nữ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, được đông đảo khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Khép lại ngày hội là hoạt động Vũ điệu kết đoàn trong không khí phấn khởi. Thông qua ngày hội, nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục được nâng cao; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.