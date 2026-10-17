Xuân Ái kiện toàn tổ chức đảng, công bố quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng xã công bố các quyết định về sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng.

Theo đó, Đảng ủy xã quyết định đổi tên 6 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã thành 06 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, gồm: Chi bộ Công an, Chi bộ Quân sự, Chi bộ Y tế, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Chi bộ Thủy điện Đồng Sung và Chi bộ Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà – Chi nhánh tỉnh Lào Cai; đồng thời công bố quyết định giải thể Chi bộ Các cơ quan Đảng và Chi bộ UBND xã.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Xuân Ái trao quyết định thành lập và tặng hoa 6 đảng bộ mới.

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập 06 đảng bộ cơ sở, gồm: Đảng bộ Trường Mầm non Xuân Ái, Đảng bộ Trường Mầm non Yên Phú, Đảng bộ Trường Tiểu học Xuân Ái, Đảng bộ Trường Tiểu học Yên Phú, Đảng bộ Trường THCS Xuân Ái và Đảng bộ Trường THCS Yên Phú.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Xuân Ái trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 8 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Cùng với đó, 08 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được thành lập mới, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ Ban Xây dựng Đảng, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi bộ Ủy ban MTTQ xã, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã, Chi bộ Phòng Kinh tế, Chi bộ Phòng Văn hóa – Xã hội và Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng công bố các quyết định chỉ định ban chi ủy, bí thư và phó bí thư các chi bộ mới.

Dịp này, UBND xã Xuân Ái công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Lê Quang, công chức Phòng Kinh tế, giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Ái. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/10/2026.

Thường trực Đảng ủy xã Xuân Ái tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Ái.

Việc kiện toàn tổ chức đảng gắn với công tác cán bộ nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong tình hình mới.