Xưa chỉ cần ra bờ ao là hái được, nay loại rau này thành đặc sản 80.000 đồng/kg, người thành phố ưa chuộng

Từ món ăn nhà nghèo đến đặc sản giá tới 80.000 đồng/kg

Ở những vùng quê Bắc Bộ, nhiều loại rau mọc tự nhiên ven bờ ao, bờ mương từng là nguồn thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của người dân. Không cần mua ngoài chợ, chỉ cần ra vườn hoặc xuống đồng là có thể hái được một rổ rau tươi để chế biến món ăn. Trong số đó, ngó khoai là nguyên liệu gắn liền với ký ức của không ít người lớn lên ở nông thôn.

Ngó khoai là phần mầm non mọc từ gốc cây khoai nước, loại cây thường phát triển ở những nơi có đất ẩm như bờ ao, bờ ruộng và ven mương. Vào mùa mưa, nhất là những ngày đầu hè, cây khoai nước sinh trưởng mạnh, liên tục mọc ra những ngó non. Đây cũng là thời điểm người dân thường đi hái ngó khoai về chế biến món ăn.

Ngó khoai có thân thuôn dài, nhỏ khoảng bằng ngón tay út, đôi khi dài tới hai gang tay. Khi còn non, phần thân mềm, ít xơ, thích hợp để nấu canh hoặc xào.

Ngó khoai là nguyên liệu gắn liền với ký ức của không ít người lớn lên ở nông thôn - Ảnh: Internet

Trước đây, ngó khoai thường được xem là món ăn của những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Loại rau này không đắt tiền, thậm chí có thể tự hái ngoài đồng, nhưng lại giúp bữa cơm thêm phong phú.

Từ một thứ rau ít được chú ý, ngó khoai ngày nay dần trở thành đặc sản được nhiều người thành phố tìm mua. Trên các chợ mạng, ngó khoai được rao bán với giá khoảng 60.000 - 80.000 đồng/kg. Nhiều nơi cung cấp sản phẩm đã được tước vỏ, làm sạch và đóng túi, giúp người mua tiết kiệm thời gian sơ chế.

Mức giá này không chỉ phản ánh giá trị của nguyên liệu mà còn bao gồm công thu hái, tước ngó, làm sạch, bảo quản và vận chuyển. Đặc biệt, với những người xa quê, ngó khoai còn gợi nhớ hương vị của những bữa cơm gia đình ngày trước. Chính nét dân dã, mộc mạc ấy khiến loại rau từng ít được chú ý nay có sức hút riêng.

Nhiều nơi cung cấp sản phẩm ngó khoai đã được tước vỏ, làm sạch và đóng túi, giúp người mua tiết kiệm thời gian sơ chế - Ảnh: Internet

Ngó khoai chế biến được nhiều món ngon nhưng cần sơ chế đúng cách

Ngó khoai không phải nguyên liệu cầu kỳ nhưng lại có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Một trong những món nổi tiếng nhất là canh ngó khoai nấu mẻ. Sau khi được làm sạch, ngó khoai được nấu cùng mẻ để tạo vị chua thanh, kết hợp với vị bùi nhẹ và độ mềm của rau.

Tùy khẩu vị, người nội trợ có thể thêm xương, thịt hoặc các nguyên liệu khác để nước canh ngọt và đậm đà hơn. Món ăn này đặc biệt thích hợp dùng cùng cơm nóng trong những ngày hè.

Ngoài nấu mẻ, ngó khoai còn có thể đem xào hoặc luộc. Khi được chế biến đúng cách, phần ngó mềm, thấm gia vị và mang hương vị đặc trưng khác với những loại rau thông thường.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là ngó khoai có thể gây ngứa nếu sử dụng không đúng cách.

Ngó khoai được rao bán trên chợ mạng - Ảnh chụp màn hình

Một số cây thuộc nhóm khoai nước chứa tinh thể canxi oxalat dạng kim, có thể gây kích ứng miệng và họng. Vì vậy, không nên tùy tiện hái bất kỳ loại khoai mọc hoang nào về ăn khi chưa xác định được đó là giống dùng làm thực phẩm.

Với ngó khoai ăn được, người chế biến cần loại bỏ phần vỏ, xơ bên ngoài theo đặc điểm từng loại, rửa sạch và xử lý đúng cách. Một số cách chế biến truyền thống có bước luộc sơ trước khi nấu để giảm nguy cơ gây ngứa.

Quan trọng nhất là phải nấu chín kỹ, không ăn sống hoặc dùng những phần ngó chưa được sơ chế an toàn.

Khi mua ngó khoai, nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thân còn tươi, không bị dập nát hay có mùi lạ. Nếu mua ngó đã sơ chế, cần chú ý điều kiện bảo quản và sử dụng sớm để giữ chất lượng.

Từ thứ rau mọc ven bờ ao, từng xuất hiện trong những bữa cơm giản dị, ngó khoai nay trở thành món đặc sản được nhiều người thành phố yêu thích. Không chỉ bởi hương vị lạ miệng, loại rau này còn mang theo ký ức về cuộc sống thôn quê và những món ăn mộc mạc một thời.