Xứ Tuyên viết tiếp bản trường ca 195 năm dựng xây quê hương

Vừa qua, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Minh Xuân, Tuyên Quang) diễn ra Chương trình nghệ thuật chính luận với chủ đề “Âm vang nguồn cội - Rạng rỡ tương lai”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và đại diện các lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường, đông đảo nhân dân, du khách.

Chương trình là sự kiện điểm nhấn thuộc chuỗi các hoạt động kỷ niệm của tỉnh, thời lượng 60 phút với ba chương nghệ thuật bao gồm: Chương 1: “Tuyên Quang nơi nguồn cội”; Chương 2: “Miền đất huyền thoại”; và Chương 3: “Tuyên Quang khát vọng tương lai”.

Ba chương nghệ thuật không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử tiêu biểu trong hành trình 195 năm hình thành, xây dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang mà còn tôn vinh truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết của dân tộc.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Chương trình quy tụ hơn 200 người tham gia biểu diễn bao gồm ca sĩ Trung ương, các diễn viên chuyên nghiệp của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh, sinh viên Trường Đại học Tân Trào cùng lực lượng quân đội, các em thiếu nhi trên địa bàn và cộng tác viên.

Màn mở đầu “Tuyên Quang – Vời vợi đất trời” đã khắc hoạ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, giàu bản sắc của miền đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc qua hình ảnh núi rừng, sông Lô, Tân Trào lịch sử cùng những miền quê đang vươn mình đổi mới đã tạo nên bức tranh sinh động về vùng đất hội tụ những giá trị lịch sử, văn hoá và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật

Chương 1 với chủ đề “Tuyên Quang nơi nguồn cội” đưa khán giả trở về với những mốc son lịch sử chói lọi từ khi thành lập tỉnh (4.11.1831), nhằm khẳng định tầm vóc thiêng liêng của Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến Tân Trào cùng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp, hy sinh của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, qua đó gợi nhắc về giá trị hòa bình, độc lập và trách nhiệm nối tiếp truyền thống.

Với chủ đề “Miền đất huyền thoại”, chương 2 mở ra bức tranh về thiên nhiên, về bản sắc văn hóa, con người Thủ đô Kháng chiến cùng tinh thần lao động, ý chí vượt khó và truyền thống bảo vệ quê hương, biên cương Tổ quốc.

“Miền đất huyền thoại” đã khắc họa chân thực những năm tháng gian khó, sự hy sinh của các thế hệ đi trước trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới, qua đó góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi trẻ, ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân, du khách đến xem

Từ những khó khăn, gian khổ, mảnh đất ấy, con người ấy vươn lên bằng tất cả niềm tin, ý chí và quyết tâm, “Tuyên Quang khát vọng tương lai” đã khắc họa hình ảnh về một Tuyên Quang năng động, đổi mới.

Chương 3 với chủ đề “Tuyên Quang khát vọng tương lai” đồng thời khẳng định sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường và vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát huy truyền thống, đem lại trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo đóng góp vào sự phát triển của quê nhà.

Ba chương nghệ thuật đã mở ra một hành trình, một câu chuyện lịch sử 195 năm xây dựng và phát triển của Thủ đô Kháng chiến, đồng thời tri ân các thế hệ đi trước, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng.

Qua đó, gửi gắm thông điệp về trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực và quyết tâm để xây dựng và phát triển mảnh đất Tuyên Quang bền vững trong tương lai.