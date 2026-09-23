Xứ Tuyên rực sáng sắc màu văn hóa qua những đoàn đèn lồng Trung thu khổng lồ

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, những ngày cuối tháng 9 trên khắp các con phố Tuyên Quang đã rực sáng bởi hàng loạt mô hình đèn lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách xuống phố.

Tại phường Minh Xuân, những đoàn đèn Trung thu lần lượt di chuyển qua các tuyến đường trong tiếng nhạc rộn ràng, tạo nên không khí náo nhiệt và thu hút đông người đứng hai bên đường theo dõi.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đi xem đèn, trong khi các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, quay video và chia sẻ những khoảnh khắc của đêm hội lên mạng xã hội.

Khắp các tuyến đường ở trung tâm tỉnh Tuyên Quang những ngày cuối tháng 9.2026 nhiều mô hình đèn lồng khổng lồ nối đuôi nhau diễu phố

Các mô hình đèn có kích thước lớn, được tạo hình công phu với nhiều chủ đề khác nhau, từ những linh vật quen thuộc đến các nhân vật gắn với văn hóa, lịch sử dân tộc.

Nổi bật trong đoàn đèn là hình tượng rồng với kích thước lớn, được tạo hình qua nhiều lớp chi tiết và hệ thống ánh sáng nhiều màu, tạo điểm nhấn khi di chuyển giữa phố.

Trong văn hóa Việt Nam, rồng là hình tượng quen thuộc gắn với truyền thuyết về nguồn cội, sức mạnh và khát vọng vươn lên, khi xuất hiện trong không gian Trung thu, hình tượng này trở nên gần gũi hơn với trẻ em và người trẻ.

Các mô hình đa dạng mẫu mã, rực rỡ xuống phố

Hay như một mô hình khác tái hiện Phù Đổng Thiên Vương, nhân vật gắn với truyền thuyết Thánh Gióng và câu chuyện chống giặc ngoại xâm trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam.

Hình ảnh người anh hùng cưỡi ngựa sắt, tay cầm roi sắt được thể hiện bằng mô hình lớn giữa ánh sáng nhiều màu, gợi lại câu chuyện về tinh thần bảo vệ quê hương, đất nước.

Với thế hệ trẻ, những hình tượng quen thuộc trong sách vở được đưa xuống đường phố bằng hình thức trực quan, tạo thêm cơ hội để các em tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và những câu chuyện gắn với nguồn cội dân tộc.

Thông qua mô hình đèn lồng góp phần giúp người trẻ tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và những câu chuyện gắn với nguồn cội dân tộc

Chị Nông Minh Phương (Thái Nguyên) một người dân tham gia đêm hội chia sẻ: “Con tôi khi đến đây xem đều rất thích những mô hình đèn lớn, nhất là những hình có con vật, nhân vật quen thuộc, các cháu vừa xem vừa chỉ trỏ tò mò hỏi”.

Theo chị Phương, việc đưa những hình tượng văn hóa, lịch sử vào mô hình đèn giúp trẻ dễ tiếp cận hơn với những câu chuyện vốn thường được nghe qua sách vở, lời kể của gia đình hoặc thầy cô.

Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng dành thời gian theo dõi từng đoàn đèn, các gia đình đứng dọc tuyến phố vừa ngắm mô hình vừa trò chuyện tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng đặc trưng trong những ngày cận Tết Trung thu.

Anh Hoàng Văn Đức (du khách đến từ Lạng Sơn) cho biết, những mô hình đèn là điểm khiến anh ấn tượng khi đến Tuyên Quang dịp này bởi lễ hội tạo được không khí riêng trên đường phố.

“Đi giữa những đoàn đèn, nghe tiếng nhạc và nhìn người dân cùng xuống phố, tôi thấy đây là trải nghiệm rất đặc biệt. Nếu có dịp, tôi muốn đưa gia đình trở lại vào mùa Trung thu năm sau”, anh Đức nói.

Đằng sau những mô hình rực rỡ là cả quá trình miệt mài sáng tạo, lao động của người dân

Đằng sau những mô hình rực sáng là quá trình chuẩn bị công phu của người dân, từ lên ý tưởng, tạo khung, hoàn thiện hình dáng đến trang trí và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Mỗi mô hình vì thế không đơn thuần là vật trang trí cho đêm hội mà còn chứa đựng ý tưởng sáng tạo và cách người dân địa phương lựa chọn những hình tượng quen thuộc để kể câu chuyện văn hóa.

Đối với du khách, những đoàn đèn tạo thêm một trải nghiệm đặc trưng khi đến Tuyên Quang vào mùa Trung thu giúp không gian phố phường trở thành một phần của hành trình khám phá văn hóa địa phương.

Những hình ảnh về đoàn đèn tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội, qua đó đưa không khí lễ hội đến với nhiều người ngoài địa phương và góp thêm một sản phẩm trải nghiệm cho du lịch Tuyên Quang.

Trong ánh sáng rực rỡ của những mô hình đèn, phố phường Tuyên Quang trở thành không gian giao hòa giữa nét đẹp truyền thống và nhịp sống hiện đại, để mỗi mùa Trung thu tiếp tục lưu lại những ký ức đặc biệt với người dân và du khách.

Trước đó, như Văn Hóa thông tin, Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 diễn ra từ ngày 19 - 25.9 với Đêm hội Thành Tuyên mang chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm” diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Trung ương, nghệ sĩ của tỉnh và phần diễn diễu 40 mô hình Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ cuộc thi mô hình của các phường trung tâm.

Phường Minh Xuân có 20 mô hình được lựa chọn, An Tường 10 mô hình, Nông Tiến 5 mô hình, Bình Thuận 3 mô hình và Mỹ Lâm có 2 mô hình tham gia phần diễn diễu.

Đêm hội Thành Tuyên năm 2026 tổ chức tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thu hút lượng lớn khách đến tham dự

Không gian lễ hội còn được mở rộng với Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang 2026 diễn ra tại đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Minh Xuân.

Tại đây, nông sản, sản phẩm OCOP, làng nghề và sản phẩm đặc trưng được giới thiệu cùng không gian lễ hội, tạo thêm điểm tiếp cận giữa du khách với sản vật và văn hóa địa phương.

Không gian ẩm thực và Lễ hội Bia với 30 gian hàng ẩm thực tiếp tục bổ sung trải nghiệm cho du khách đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của Tuyên Quang.

Các hoạt động thể thao cũng được đưa vào chuỗi sự kiện, gồm Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” và Giải trình diễn xe ô tô, mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV.

Một số tiết mục văn nghệ tại sự kiện

Sự kết nối giữa lễ hội, văn hóa, ẩm thực, sản vật và thể thao tạo thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm, giúp hành trình đến Tuyên Quang không chỉ xoay quanh một đêm hội Trung thu.

Lễ hội Thành Tuyên đã được công nhận 3 kỷ lục Guinness Việt Nam gồm: “Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất”, “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam” và “Cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam”.

Từ những kỷ lục ấy đến các mô hình đang được người dân chuẩn bị hôm nay là một quá trình bồi đắp liên tục, trong đó văn hóa cộng đồng trở thành nền tảng tạo nên sức nhận diện của lễ hội.

Khi những giá trị văn hóa được kết nối với sản phẩm du lịch, ẩm thực, thể thao và trải nghiệm, đêm hội Thành Tuyên có thêm dư địa để giữ chân du khách và mở rộng hành trình khám phá xứ Tuyên.