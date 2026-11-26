Các vị khách quốc tế thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm công đoạn thu hái chè. (Ảnh: Ngọc Linh)

Một chén trà, nhiều câu chuyện

Trong những cuộc gặp gỡ ở vùng chè Thái Nguyên, đôi khi điều khiến khách nước ngoài tò mò không bắt đầu từ những đồi chè xanh trải dài hay quy trình chế biến công phu, mà từ một thói quen tưởng như rất đỗi bình thường: chủ nhà đun nước, tráng ấm, pha trà và mời khách trước khi bắt đầu câu chuyện.

Với Jan Pokorny, một du khách người Czech từng nhiều lần đến Việt Nam và Thái Nguyên, cách đón tiếp ấy đã tạo nên một ấn tượng đáng nhớ. Ông kể rằng ở nhiều quốc gia châu Âu, các cuộc gặp thường bắt đầu bằng việc đi thẳng vào công việc. Nhưng ở Thái Nguyên, chủ nhà có thể dành thời gian chuẩn bị một ấm trà, mời khách thưởng thức rồi mới bắt đầu trò chuyện. Chính sự khác biệt ấy khiến ông tò mò về vai trò của trà trong đời sống người dân địa phương, từ cách trồng, chế biến đến nghệ thuật thưởng trà.

Sự tò mò của một vị khách phương xa cũng mở ra cách nhìn về văn hóa trà không chỉ như một thức uống mà còn như một nghi thức giao tiếp, một biểu hiện của sự hiếu khách và nét ứng xử được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trà hiện diện trong những cuộc gặp gỡ đời thường, trong câu chuyện gia đình, trong những dịp đón bạn bè, và cả trong những cuộc trao đổi mà ban đầu có thể chưa tìm được tiếng nói chung.

Có lẽ vì vậy, nhiều du khách nước ngoài đến vùng chè với dự định tham quan ngắn, nhưng lại dành thêm thời gian bên bàn trà. Họ muốn tìm hiểu vì sao một thức uống có vị chát ban đầu lại để lại hậu vị ngọt dịu; vì sao người dân dành sự chăm chút cho từng công đoạn pha trà; và vì sao những chén trà nhỏ lại có thể khiến cuộc gặp gỡ trở nên gần gũi đến vậy.

Ông Thomas Gabin, một du khách Pháp, từng chia sẻ rằng hương, vị và sắc của trà Thái Nguyên gợi cho ông nỗi nhớ. Nhưng điều để lại ấn tượng đẹp hơn cả là cách người dân dành thời gian cho nhau bên ấm trà. Trong cảm nhận của ông, trà ở Thái Nguyên không đơn thuần là đồ uống, mà còn là lời chào, là sự hiếu khách và là cách để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Nhận xét ấy chạm đến một giá trị đặc biệt của văn hóa trà Việt: sự kết nối. Chén trà không đòi hỏi người uống phải hiểu trước về nghệ thuật thưởng trà, cũng không cần một nghi thức cầu kỳ để tạo nên sự đồng cảm. Sự chân thành trong lời mời, cách rót trà và không khí trò chuyện có thể là điều khiến một vị khách nước ngoài cảm nhận được sự gần gũi với vùng đất mình đặt chân tới.

Khác biệt trong hương vị, đồng điệu trong trải nghiệm

Trà Thái Nguyên không phải lúc nào cũng dễ dàng chinh phục người uống lần đầu. Vị chát, độ đậm, hương thơm và cách thưởng thức nguyên bản có thể khác với thói quen uống trà ở nhiều quốc gia. Nhưng chính những khác biệt ấy lại tạo nên những khám phá thú vị cho du khách quốc tế.

Ông Schneider Miller, du khách đến từ Đức, cho biết người Đức thường uống trà đen, có thể dùng kèm đường phèn và bánh ngọt. Trải nghiệm thưởng trà ở Thái Nguyên lại mang đến cho ông một cách tiếp cận khác: trà được pha nguyên bản trong ấm, rót đều ra chén nhỏ và thưởng thức từng ngụm, đôi khi kết hợp với những món bánh, kẹo truyền thống. Từ cách pha, cách mời đến cách uống, tất cả đều tạo nên một trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở nguyên liệu hay kỹ thuật pha chế, mà còn ở cách văn hóa trà được đưa vào đời sống. Trà Thái Nguyên thường được thưởng thức chậm rãi, để người uống cảm nhận sự chuyển biến trong hương vị. Vị chát ban đầu không phải là điểm kết thúc, mà nhường chỗ cho hậu vị ngọt, một nét đặc trưng được nhiều người yêu trà nhắc đến.

Với Mikhailov, một du khách Nga, sự khác biệt cũng thể hiện ở cách uống trà. Người Nga có những tập quán thưởng trà riêng, thường kết hợp trà với mật ong, mứt trái cây, chanh hoặc sữa. Khi đến Thái Nguyên, ông được trải nghiệm trà pha nguyên chất và nhận ra sức hấp dẫn riêng của hương vị ấy. Một chén trà nhỏ, theo cảm nhận của ông, cũng có thể để lại dấu ấn khó quên.

Những trải nghiệm như vậy cho thấy văn hóa trà không nhất thiết phải được tiếp cận bằng kiến thức chuyên sâu hay sự am hiểu về các trường phái thưởng trà. Đôi khi, sự khác biệt trong tập quán ẩm thực lại là điểm khởi đầu để người ta tìm hiểu sâu hơn về một nền văn hóa. Từ một chén trà, câu chuyện có thể dẫn đến vùng đất trồng chè, cách người nông dân chăm sóc cây, kỹ thuật chế biến, tập quán sinh hoạt và những giá trị được truyền lại trong cộng đồng.

Đó cũng là điều khiến trải nghiệm tại các vùng chè Thái Nguyên trở nên hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Không chỉ ngắm cảnh, họ còn có thể trực tiếp tham gia thu hái, tìm hiểu quy trình chế biến, trò chuyện với người làm chè và thưởng thức sản phẩm ngay tại nơi cây chè sinh trưởng. Trải nghiệm ấy giúp sản phẩm không còn là một món hàng được giới thiệu qua bao bì hay thương hiệu, mà trở thành một câu chuyện có con người, có không gian và những ký ức cụ thể.

Các đại biểu quốc tế trực tiếp trải nghiệm việc hái những búp chè tại Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Ngọc Linh)

Khi trà trở thành cầu nối văn hóa

Trà Thái Nguyên được biết đến từ lâu với danh xưng “Đệ nhất danh trà”. Nhưng trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng rộng mở, giá trị của trà không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm hay danh tiếng thương hiệu, mà còn ở khả năng đưa văn hóa địa phương đến gần hơn với những người chưa từng biết đến vùng đất này.

Những chuyến trải nghiệm dành cho khách quốc tế, các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch vùng chè hay Festival Trà là những cách đưa câu chuyện trà ra khỏi không gian quen thuộc, tạo điều kiện để bạn bè quốc tế tiếp cận trực tiếp người trồng chè, nghệ nhân và cộng đồng địa phương.

Trong chuỗi hoạt động Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026, hành trình kết nối Hà Nội với Thái Nguyên bằng chuyến tàu di sản đã đưa gần 100 đại biểu quốc tế và du khách đến trải nghiệm văn hóa trà tại vùng chè Tân Cương. Tại đây, các đại biểu tham gia hái chè, tìm hiểu quy trình sao chè truyền thống và thưởng thức trà làm từ nguyên liệu địa phương. Tham tán Công sứ Indonesia tại Việt Nam Made Santi Ratnasari đánh giá văn hóa trà Việt Nam có nét độc đáo và tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đồng thời bày tỏ kỳ vọng ngành trà có thể phát triển những kết nối rộng hơn, hướng tới ý tưởng xây dựng thương hiệu trà ASEAN chung.

Những trải nghiệm trực tiếp như vậy có ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động quảng bá. Khi khách quốc tế tự tay hái chè, quan sát cách chế biến, thưởng thức trà và trò chuyện với người dân, họ không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được tham gia vào quá trình khám phá văn hóa. Sự hiểu biết được hình thành từ trải nghiệm có thể tạo nên những ấn tượng sâu sắc, giúp hình ảnh địa phương lan tỏa tự nhiên hơn qua chính những người từng đến, từng cảm nhận và từng chia sẻ câu chuyện của mình.

Đối với Thái Nguyên, cây chè còn gắn với sinh kế của người dân, tri thức bản địa và những tập quán được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị không chỉ thuộc về sản phẩm, mà còn nằm trong kỹ năng, kinh nghiệm, cách thức thực hành và sự gìn giữ của cộng đồng.

Hành trình đưa trà Thái Nguyên đến gần bạn bè quốc tế vì thế không chỉ là hành trình mở rộng thị trường. Đó còn là quá trình kể một câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc bằng một ngôn ngữ văn hóa dễ tiếp cận: hương vị, trải nghiệm và sự chân thành.

Trong thế giới mà những kết nối ngày càng được mở rộng nhờ công nghệ, một chén trà vẫn có sức mạnh riêng. Nó không cần những lời giới thiệu dài, cũng không đòi hỏi sự khác biệt về ngôn ngữ phải được xóa bỏ ngay lập tức. Chỉ cần một lời mời chân thành, một khoảng thời gian ngồi lại và một chén trà được pha đúng cách, cuộc gặp gỡ giữa những người đến từ các nền văn hóa khác nhau đã có thể bắt đầu.

Và có lẽ, điều bạn bè quốc tế mang theo sau những chuyến đi đến Thái Nguyên không chỉ là ký ức về hương vị trà đặc trưng, mà còn là cảm nhận về một vùng đất nơi trà gắn với sự sẻ chia, hiếu khách và những kết nối giản dị mà bền lâu. Từ những chén trà nhỏ, câu chuyện về Thái Nguyên có thể tiếp tục đi xa, góp phần đưa bản sắc địa phương đến với thế giới bằng con đường tự nhiên, sâu sắc và giàu cảm xúc nhất.