Xứ Trà trong mắt bạn bè quốc tế

Ông Henning thích thú khi được tìm hiểu cách hái chè từ những người nông dân vùng chè La Bằng.

Giữa sắc xanh trải dài của những đồi chè và hương thơm dịu dàng trong từng chén trà, Thái Nguyên đang kể câu chuyện về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của xứ Trà mà còn mở ra cơ hội kết nối những tâm hồn yêu trà. Qua mỗi trải nghiệm, mỗi cuộc gặp gỡ, hương sắc Thái Nguyên thêm lan tỏa, để lại trong lòng du khách quốc tế những ấn tượng khó quên.

Đầu tháng 10-2026, ông Henning, du khách người Đức, đến Thái Nguyên trong hành trình khám phá Việt Nam. Ban đầu, ông dự định lưu trú tại đây 7 ngày. Tuy nhiên, khi biết cuối tháng 10, Thái Nguyên sẽ tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, sức hấp dẫn của vùng đất xứ Trà đã khiến ông quyết định điều chỉnh lịch trình, dành thêm thời gian khám phá văn hóa và cuộc sống của người dân địa phương.

Từ những đồi chè xanh mướt ở La Bằng đến những chén trà Tân Cương đượm hương, ông Henning không chỉ thưởng thức đặc sản nổi tiếng mà còn trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với người trồng chè, tự tay hái những búp non và tìm hiểu cách sao chè truyền thống.

Bà Francis (áo đen) cùng bạn bè Thái Nguyên thưởng thức ẩm thực được chế biến từ lá chè xanh.

Ông Henning chia sẻ: Tôi rất vui khi có cơ hội đến Thái Nguyên vào thời điểm đặc biệt này. Tôi ấn tượng với những đồi chè xanh, hương vị trà thơm ngon và sự thân thiện của người dân. Được tự tay hái chè, tìm hiểu cách chế biến trà giúp tôi hiểu hơn về công việc của người làm chè cũng như văn hóa trà của Việt Nam. Chính những trải nghiệm này khiến tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để khám phá Thái Nguyên.

Với ông Henning, sức hấp dẫn của xứ Trà không chỉ đến từ cảnh sắc hay hương vị đặc sản, mà còn nằm ở những điều bình dị ông được trực tiếp trải nghiệm. Đó là những nương chè xanh ngát, đôi bàn tay cần mẫn của người nông dân và câu chuyện về nghề trà được kể từ chính những người gắn bó với cây chè. Sự chân thành, mến khách của người dân càng khiến hành trình khám phá Thái Nguyên của ông trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Nếu ông Henning quyết định kéo dài chuyến đi để khám phá xứ Trà, thì với bà Francis, người Philippines, giảng viên Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, hành trình tìm hiểu văn hóa trà lại mang đến những cảm nhận sâu sắc hơn về vùng đất nơi bà đang làm việc.

Đến vùng chè Trại Cài, bà Francis có dịp đi giữa những luống chè xanh mướt, tìm hiểu cách người dân chăm sóc cây chè, thu hái búp non và chế biến thành những sản phẩm mang hương vị riêng. Chăm chú quan sát từng công đoạn, lắng nghe những câu chuyện về kinh nghiệm làm chè được đúc kết qua nhiều năm, bà hiểu thêm về sự công phu, tỉ mỉ của nghề truyền thống này.

Đặc biệt, khi nhấp ngụm trà nóng, cảm nhận vị chát dịu dần chuyển sang hậu ngọt, bà Francis có thêm góc nhìn về vị trí của trà trong đời sống người Việt. Không chỉ là thức uống quen thuộc, trà còn hiện diện trong văn hóa giao tiếp, tiếp khách, thể hiện sự gần gũi và lòng hiếu khách.

Vùng chè La Bằng.

Với bà Francis, chuyến đi không đơn thuần là dịp khám phá một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mà còn là cơ hội cảm nhận sự cần cù, tinh tế của người làm chè và tình cảm họ gửi gắm trong từng chén trà.

Bà Francis hào hứng chia sẻ: Tôi rất vui khi có dịp đến thăm vùng chè, trực tiếp tìm hiểu cách người dân chăm sóc, thu hái và chế biến trà. Tôi ấn tượng với sự tỉ mỉ, khéo léo của người làm chè và hương vị đặc trưng của trà Thái Nguyên. Qua trải nghiệm này, tôi hiểu hơn về giá trị của sản phẩm trà cũng như nét văn hóa hiếu khách của người Việt Nam.

Từ những đồi chè xanh mướt đến hương vị đậm đà trong từng chén trà, Thái Nguyên đang đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với bạn bè quốc tế bằng những trải nghiệm chân thực. Những cuộc gặp gỡ bên nương chè, câu chuyện về nghề và trải nghiệm cùng người dân đã giúp hai vị khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của vùng đất và con người Thái Nguyên.

Trong không khí hướng tới Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, những trải nghiệm ấy góp phần lan tỏa giá trị cây chè, tôn vinh người làm chè và quảng bá hình ảnh đất, người Thái Nguyên đến với du khách trong nước và quốc tế.

Sức hấp dẫn của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 không chỉ nằm ở các hoạt động lễ hội, quảng bá mà còn ở khả năng đưa du khách đến gần hơn với đời sống bản địa, để họ trực tiếp cảm nhận và thấu hiểu văn hóa trà.

Khi hành trình khép lại, điều đọng lại trong ký ức những vị khách phương xa không chỉ là hương vị trà Thái Nguyên, mà còn là tình người, bản sắc văn hóa và những trải nghiệm đáng nhớ.

Từ những điều bình dị ấy, xứ Trà gieo vào lòng du khách niềm yêu mến, để mỗi cuộc gặp gỡ hôm nay có thể trở thành lời hẹn ngày trở lại.