Xứ trà rộn ràng hướng đến ngày hội lớn

Người lao động tại các khu công nghiệp sẵn sàng tăng ca, góp sức đẩy nhanh tiến độ sản xuất, hoàn thành các đơn hàng.

Thi đua từ những việc làm bình dị

Trong không khí hân hoan chào đón, nhiều trục đường phố tươi ngời cờ Tổ quốc, băng rôn, biểu ngữ; đường về các khu dân cư cũng tươi rói màu hoa lá. Những vùng quê của tỉnh Thái Nguyên đang đổi thay từng ngày. Đường bê tông kéo dài qua các ngõ nhỏ, những ngôi nhà xây chắc chắn đã thế chỗ nhà lợp mái lá. Một cuộc sống tươi mới, no ấm, phồn thịnh đã và đang hiện hữu trên khắp các nẻo quê xứ trà.

Bên cánh đồng vàng rộm màu lúa chín, bà Vũ Thị Vân, xóm Khau Lai, xã Hợp Thành, tự hào: Từ nhiều năm nay, đồng đất quê tôi cho cây lúa nếp Vải đơm bông và trở thành đặc sản đặc trưng của một vùng đất. Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi vùng quê một sản vật riêng. Nếu như Hợp Thành có nếp Vải thì Phú Bình có nếp Thầu Dầu, Định Hóa có lúa Bao Thai. Các xã phía Bắc của tỉnh có miến dong và các loại thảo dược quý.

Đang vào mùa thu hoạch, không khí thi đua trên đồng ruộng cũng tất bật, phấn chấn hơn. Nhìn đồng lúa trước nhà khoe sắc vàng óng ả, ông Đinh Như Phụng, thôn Ân Tình, xã Văn Lang, nói vui: Nông dân chúng tôi lập thành tích chào mừng Ngày tỉnh được thành lập bằng chính những công việc nông vụ hằng ngày.

Câu chuyện trở nên sôi nổi hơn. Nhiều bà con có mặt ở đó nói vui: Thi đua thoát nghèo bền vững để vươn lên làm giàu là một hành trình đầy gian khó, bởi bản thân người nông dân phải vượt qua chính mình. Vì thế, những dịp thi đua như lần này cũng là cách lãnh đạo tỉnh khích lệ người dân tự tạo thêm cơ hội để hướng đến cuộc sống tốt hơn.

Lúa nếp Vải, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được nông dân xã Hợp Thành chăm sóc và phát triển.

Dân “dĩ thực vi tiên” là như thế. Khi trên cánh đồng cho hạt mẩy, lòng người cũng ấm áp, tích cực hơn khi tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Minh chứng giản đơn là vào những ngày cuối tuần, bà con các khu dân cư cùng nhau vệ sinh môi trường đường thôn, ngõ xóm. Hội viên các chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, đoàn thanh niên tích cực trồng hoa hai bên đường, trang trí ngõ phố, đường quê, cùng nhau tập văn nghệ với tinh thần hướng đến Ngày tỉnh Thái Nguyên được khai sinh.

Tất cả cùng hướng lòng về một ngày hội lớn. Trong suốt nhiều tháng qua, các phong trào thi đua được các cấp, ngành, địa phương phát động, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia.

Đặc biệt, những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, cả Thái Nguyên như sôi động hơn bởi khí thế bước vào Đại hội Thể thao tỉnh lần thứ X. Hàng nghìn người đại diện cho các lực lượng, đội ngũ công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên tham gia diễu hành biểu dương lực lượng. Nhiều môn thể thao truyền thống được tổ chức, tạo không khí tưng bừng, phấn chấn, góp phần làm sôi động hơn các hoạt động thi đua yêu nước trên toàn tỉnh.

Nhịp sống mới trên xứ Trà

Những đồng quê vàng rộm màu lúa. Hương lúa mới mang theo lời gửi gắm tinh thần thi đua qua câu hát ví đối của đồng bào các dân tộc, từ những vùng đất bên sườn non Tam Đảo, nơi ngọn nguồn dòng sông Cầu, về những vùng chè trải dài qua năm tháng.

Những vùng chè ấy từ trăm năm nay đã trở thành “linh hồn” của vùng đất Thái Nguyên. Cũng vì thế, trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập tỉnh, cây chè được tôn vinh thông qua các hoạt động liên quan đến Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Các vùng chè đang trở thành những không gian đặc biệt để giới thiệu đất, người và văn hóa xứ Trà.

Bà con xã Tràng Xá tích cực chăm sóc, sản xuất chè theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị cây chè.

Tại các địa phương trong “ngũ đại danh trà” như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Tranh và Đồng Phúc, người dân cũng bận rộn hơn với những suy nghĩ làm cho nương chè nhà mình trở nên bắt mắt.

Các homestay ở vùng chè được chỉnh trang, nâng cấp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của du khách, bè bạn trong nước và quốc tế đến lưu trú. Ông Lê Quang Nghìn, hộ sản xuất chè giỏi và tham gia làm du lịch tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, nói tâm huyết: Nông dân vùng chè chúng tôi thi đua với nhau bằng cách tạo ra nhiều sản phẩm chè thượng hạng và mang câu chuyện lịch sử trăm năm xứ trà đãi đằng khách phương xa.

Từ nương chè, người dân đang đưa một sản phẩm nông nghiệp trở thành câu chuyện về văn hóa, sinh kế và du lịch. Những ngày này, ngồi bên trản trà, lòng chợt thấy nhẹ nâng một niềm cảm xúc mới. Bởi không khí thi đua sôi nổi được bắt đầu từ những việc làm bình dị hằng ngày của mỗi người.

Bên chén trà ấm nóng, tôi chợt nhận ra còn có một nhịp điệu khác đang hiện hữu rõ nét trên vùng đất có truyền thống yêu nước. Nhịp điệu ấy vang lên từ nhà máy, công trường.

Khi trong nhà máy, đội ngũ người lao động tích cực làm việc, góp sức cùng doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng yêu cầu đơn hàng, hợp đồng kinh tế, thì tại các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, tiến độ thi công cũng được đẩy nhanh. Hiện trên địa bàn tỉnh có 7 khu công nghiệp tập trung và Khu công nghệ thông tin tập trung được triển khai. Các chủ đầu tư, doanh nghiệp và đơn vị liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và an toàn thi công.

Trên công trường thi công cầu Gia Bảy, cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2, Dự án Phố đi bộ trung tâm Thái Nguyên, công trường xây dựng tuyến đê Hữu Cầu và nhiều công trường xây dựng khác, không khí lao động diễn ra khẩn trương, với phương châm tăng tốc đi đôi với chất lượng và an toàn.

Tất cả cùng hướng về ngày hội lớn, Ngày kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên. Những ngày này, phong trào thi đua được phát động rộng rãi ở mọi lĩnh vực, tạo động lực để các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân hướng đến bước tiến mới trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó, thêm khẳng định diện mạo một Thái Nguyên đang đổi thay, một vùng đất đáng đến, đáng sống.