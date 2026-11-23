Vừa qua, UBND xã Phong Quang (Thái Nguyên) tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp ra mắt Câu lạc bộ bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ dân tộc Tày.

Sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), tạo không gian giao lưu và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Câu lạc bộ có 25 thành viên, gồm các nghệ nhân dân gian và hạt nhân văn nghệ đến từ một số thôn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Phong Quang trao quyết định thành lập câu lạc bộ

Đây là lực lượng nòng cốt trong hoạt động gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày.

Sau khi thành lập, câu lạc bộ sẽ duy trì sinh hoạt định kỳ với các nội dung sưu tầm, phục dựng và truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống.

Qua đó, tạo môi trường để các thành viên giao lưu, thực hành và trao truyền văn hóa dân gian đến với công chúng.

Cùng với đó, các thành viên được hướng dẫn hát Then, chơi đàn Tính, hát Sli, Lượn, Phong slư và luyện tập những tiết mục biểu diễn.

Nhằm hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ, UBND xã Phong Quang đã trao tặng đàn Tính, trang phục nữ dân tộc cùng các phụ kiện, đạo cụ biểu diễn.

Nghệ nhân thể hiện màn biểu diễn tiết mục Then cổ tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, thành viên câu lạc bộ cùng đội văn nghệ các thôn mang đến nhiều tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc.

Các màn biểu diễn đặc sắc, đa dạng góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.

Qua đó, địa phương hướng tới nhân rộng phong trào bảo tồn văn hóa truyền thống, gắn hoạt động văn nghệ dân gian với phát triển du lịch cộng đồng và quảng bá bản sắc dân tộc.