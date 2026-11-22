VN-Index đang trong xu hướng giảm trung hạn rõ rệt.

Nhờ phiên kéo trụ cuối tuần qua VN-Index chốt tại 1688,79 điểm, tức là vẫn chưa phá đáy ngắn hạn cuối tháng 7 ở quanh 1660 điểm. Tuy nhiên tác động kéo trụ không cải thiện được ở mặt bằng rộng với cổ phiếu khác, khi 38% cổ phiếu trong ngày cuối tuần vẫn giảm quá 1% giá trị.

Một trong những nguyên nhân khiến giá cổ phiếu rơi nhanh là thiếu dòng tiền vào mua. Thanh khoản sàn HoSE trong tuần trung bình chỉ đạt 9.861 tỷ đồng/phiên chưa bao gồm thỏa thuận, giảm 8% so với trung bình tuần trước và là mức thấp kỷ lục của năm 2026 tính theo đơn vị tuần. Điều này xuất phát từ trạng thái phòng thủ khi nhà đầu tư chưa nhìn thấy cơ hội rõ ràng trong khi rủi ro vẫn cao và thực tế thua lỗ ngắn hạn liên tiếp gần đây.

Theo các chuyên gia, hiện tâm lý thị trường trong nước cũng rất nhạy cảm với các biến động bên ngoài giữa bối cảnh trầm lắng yếu tố hỗ trợ nội tại. Nhiều dự báo FED sẽ tăng lãi suất trong các kỳ họp tháng 12/2026 và tháng 1, tháng 3/2027. Điều này sẽ cản trở khả năng kiềm chế mặt bằng lãi suất trong nước và tác động đến quyết định phân bổ vốn cũng như mức chịu rủi ro trong đầu tư.

Dù vậy các chuyên gia cũng chưa đánh giá cao nguy cơ VN-Index lùi xuống vùng đáy quanh 1600 điểm, trừ phi vùng hỗ trợ 1660 điểm bị phá vỡ với thanh khoản cao. Các nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị duy trì tiền mặt cao để phòng ngừa rủi ro.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường bất ngờ quay đầu giảm mạnh tuần qua, VN-Index mất 2.7% thủng mốc 1700 điểm và có lúc đã rơi về sát vùng đáy tháng 7 quanh 1660 điểm. Liên tiếp các đỉnh sau thấp hơn đã định hình xu hướng giảm. VN-Index có nguy cơ giảm hẳn về đáy 1600 điểm, hay sẽ dừng lại quanh đáy tháng 7?

Theo tôi nhiều khả năng chỉ số sẽ quanh mức 1660-1700 điểm. Nếu thủng hẳn 1660 với thanh khoản tăng, khả năng chỉ số sẽ về vùng 1600-1640 điểm. Ngược lại, nếu chỉ số chạm vùng đáy cũ mà thanh khoản cạn dần và xuất hiện nhịp rút chân, đó là tín hiệu áp lực bán đang suy yếu.

Ông Lê Minh Nguyên

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi nghiêng về kịch bản VN-Index tạo đáy quanh vùng 1660–1670 điểm và chưa đánh giá cao khả năng chỉ số giảm sâu về 1600 điểm. Xu hướng điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế, song diễn biến phiên cuối tuần đã xuất hiện tín hiệu tích cực khi VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1666 điểm và phục hồi về 1688.8 điểm, cho thấy lực cầu bắt đáy đã cải thiện.

Với áp lực bán có dấu hiệu suy yếu tại vùng hỗ trợ quan trọng, VN-Index được kỳ vọng sẽ tích lũy trong biên độ 1660–1720 điểm trong những phiên tới. Rủi ro giảm sâu chỉ gia tăng đáng kể nếu chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ 1640–1670 điểm, đặc biệt khi xuất hiện thêm các cú sốc từ thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đánh giá xu hướng ngắn hạn đã suy yếu rõ rệt khi VN-Index đánh mất vùng 1690 - 1700 điểm, vùng hỗ trợ đã được kiểm định nhiều lần trong hơn một tháng qua. Như tôi đã chia sẻ, việc đóng cửa dưới vùng này đồng nghĩa với cấu trúc tích lũy bị vi phạm, và chuỗi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước cũng cho thấy thị trường đang trong kênh điều chỉnh. Tuy vậy, lực cầu vẫn xuất hiện khi chỉ số lùi về quanh 1680 điểm, kéo chỉ số hồi lại vào cuối tuần, trong khi thanh khoản không tăng đột biến, cho thấy chưa xuất hiện trạng thái bán tháo.

Vùng đáy tháng 7 quanh 1655 - 1660 điểm sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo, nơi phản ứng của lực cầu có ý nghĩa quyết định với xu hướng ngắn hạn. Nếu vùng này giữ vững, thị trường có cơ sở hình thành nền giá mới. Ngược lại, nếu đóng cửa dưới vùng này kèm thanh khoản bán gia tăng, đặc biệt khi các rủi ro bên ngoài tiếp tục gây sức ép, kịch bản tiêu cực lùi về vùng 1600 điểm như tôi đã đề cập được tính đến. Ở chiều ngược lại, chỉ số cần lấy lại vùng 1700 điểm để giảm bớt áp lực điều chỉnh.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Về kỹ thuật, chuỗi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước cho thấy lực bán đang kiểm soát xu hướng ngắn hạn. Vùng 1660-1690 điểm (đáy tháng 7) là hỗ trợ quan trọng, vì đây là nơi lực cầu từng xuất hiện rõ nhất. Tuy vậy, mỗi lần kiểm tra lại hỗ trợ thường làm vùng này yếu đi, nhất là khi thanh khoản thấp và cầu không đủ mạnh để hấp thụ lực bán.

Theo tôi nhiều khả năng chỉ số sẽ quanh mức 1660-1700 điểm. Nếu thủng hẳn 1660 với thanh khoản tăng, khả năng chỉ số sẽ về vùng 1600-1640 điểm. Ngược lại, nếu chỉ số chạm vùng đáy cũ mà thanh khoản cạn dần và xuất hiện nhịp rút chân, đó là tín hiệu áp lực bán đang suy yếu. Nhà đầu tư nên theo dõi phản ứng của giá và dòng tiền tại vùng này hơn là cố đoán một con số cụ thể.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần qua, dưới ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường tài chính thế giới và áp lực bán ròng của khối ngoại, thị trường trong nước đã có tuần diễn biến khá tiêu cực. VN-Index chịu áp lực bán mạnh trong tuần và phục hồi nhẹ quanh vùng giá 1660 điểm. Kết tuần VN-Index giảm -2,66% về mức 1688,79 điểm, dưới kháng cự 1700 điểm.

Tôi cho rằng VN-Index vẫn trong xu hướng giảm giá từ tháng 9/2026 đến nay và đang có vùng hỗ trợ quan trọng đó là vùng 1650 điểm - 1680 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 7/2026. Vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo là vùng giá quanh 1600 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 3/2026 và tháng 11/2025. Hiện tại dự báo VN-Index cân bằng ở vùng giá 1650 điểm - 1680 điểm và phục hồi kiểm định lại vùng kháng cự 1700 điểm.

Tuy nhiên với những diễn biến tiêu cực từ thị trường tài chính thế giới. Nếu VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1680 điểm, áp lực giải chấp gia tăng thì vẫn có rủi ro VN-Index sẽ điều chỉnh về vùng giá quanh 1600 điểm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Chứng khoán quốc tế, đặc biệt là chứng khoán Mỹ cũng đang trong xu hướng điều chỉnh khá mạnh, trong khi xuất hiện nhiều dự báo FED sẽ tăng lãi suất ngay tháng 12/2026. Bank of America, J.P. Morgan thậm chí dự báo lãi suất sẽ tăng trong cả 2 kỳ họp kế tiếp vào tháng 1 và tháng 3 năm 2027. Thị trường đang trong giai đoạn khá nhạy cảm với các diễn biến bên ngoài, liệu điều này có ảnh hưởng mạnh tới kỳ vọng của thị trường trong nước?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng diễn biến bên ngoài sẽ tiếp tục chi phối mạnh kỳ vọng của thị trường trong nước trong ngắn hạn. Khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 gần như đã được thị trường phản ánh, nhưng rủi ro nằm ở việc chu kỳ thắt chặt có thể kéo dài sang năm 2027. Khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD duy trì ở vùng cao sẽ tạo áp lực lên dòng vốn ngoại và khẩu vị rủi ro với các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Đáng chú ý hơn, áp lực từ bên ngoài có thể thu hẹp dư địa điều hành chính sách tiền tệ trong nước. Xu hướng giảm lãi suất theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho dòng tiền, nhưng nếu áp lực tỷ giá gia tăng, dư địa này sẽ hạn chế hơn. Vì vậy, kỳ vọng của thị trường trong nước nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn, cho đến khi xuất hiện tín hiệu chu kỳ lãi suất toàn cầu đạt đỉnh.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Khi chứng khoán Mỹ điều chỉnh, dòng vốn toàn cầu có xu hướng giảm rủi ro, và các thị trường mới nổi thường chịu áp lực trước. Thứ hai là tỷ giá: lãi suất USD tăng làm đồng USD mạnh lên, gây sức ép lên VND và buộc khối ngoại cân nhắc lại danh mục. Thứ ba là mặt bằng lãi suất trong nước: nếu tỷ giá căng thẳng, dư địa nới lỏng tiền tệ của Việt Nam sẽ bị thu hẹp.

Tuy vậy, các dự báo của Bank of America hay J.P. Morgan đã được công bố rộng rãi, nên một phần kỳ vọng đã nằm trong giá. Thị trường sẽ phản ứng mạnh hơn nếu số liệu lạm phát hoặc phát biểu của Fed khác với kỳ vọng. Trong ngắn hạn, yếu tố bên ngoài chủ yếu khuếch đại tâm lý vốn đã dè dặt, còn xu hướng dài hơn vẫn phụ thuộc vào lợi nhuận doanh nghiệp và dòng tiền trong nước. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến tỷ giá và dòng vốn khối ngoại.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là chứng khoán Mỹ trong xu hướng giảm mạnh. Các kênh tài chính khác như kim loại quý hiếm, tiền điện tử… cũng giảm mạnh. Các diễn biến bên ngoài đã và đang tác động tiêu cực, có phần bi quan đến kỳ vọng của thị trường trong nước.

Thực tế trong tuần qua, dưới áp lực từ thị trường tài chính thế giới, thị trường trong nước chịu áp lực bán mạnh đồng thời với áp lực bán ròng gia tăng của khối ngoại. Trong khi đó một trong những kỳ vọng của nhà đầu tư là khối ngoại ngừng bán ròng. Tuần qua khối ngoại tiếp tục bán ròng 3.290 tỷ đồng trên HOSE. Lũy kế khối ngoại bán ròng mạnh 126.875 tỷ đồng từ đầu năm 2026 đến nay, vượt mức bán ròng 125.261 tỷ đồng năm 2025.

Kỳ vọng của thị trường trong nước nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn, cho đến khi xuất hiện tín hiệu chu kỳ lãi suất toàn cầu đạt đỉnh.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Việc Fed có thể kéo dài chu kỳ tăng lãi suất sẽ tiếp tục gây áp lực lên tỷ giá và dòng vốn ngoại, qua đó hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ trong nước. Tuy nhiên, thị trường đang có phản ứng tích cực trước các biện pháp điều hành gần đây của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ nhằm hỗ trợ thanh khoản VND cho các ngân hàng đủ điều kiện. Kết hợp với kỳ vọng dòng tiền từ Kho bạc Nhà nước quay trở lại hệ thống thông qua hoạt động giải ngân và chi tiêu ngân sách cuối năm, áp lực thanh khoản được dự báo sẽ dần hạ nhiệt, tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất trong thời gian tới.

Theo đó, tôi cho rằng những yếu tố hỗ trợ trong nước có thể phần nào bù đắp tác động bất lợi từ chính sách của Fed, qua đó cải thiện tâm lý nhà đầu tư và hỗ trợ khả năng phục hồi của thị trường chứng khoán.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Năm 2026 đang trở thành năm có hiệu suất đầu tư dài hạn rất tệ. Thống kê từ đầu năm tới nay khoảng 79% số cổ phiếu sàn HoSE thua lỗ, VN-Index cũng giảm khoảng 5,6% và 69% cổ phiếu giảm mạnh hơn mức này. Theo anh chị những tuần cuối năm liệu có một nhịp phục hồi “an ủi” cho nhà đầu tư?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường chỉ còn 6 tuần nữa là kết thúc năm tài chính 2026. Một năm chịu áp lực thua lỗ của hầu hết các nhà đầu tư cá nhân cũng như các quỹ đầu tư. Thông thường nhà đầu tư kỳ vọng vào nhịp phục hồi cuối năm để chốt NAV của các quỹ đầu tư. Tuy nhiên hiện tại xu hướng VN-Index vẫn đang suy yếu và đang có tháng thứ 3 liên tiếp giảm điểm. Do đó trong trường hợp tích cực tôi nghĩ thị trường có thể phục hồi trở lại trong tháng 12. Nhưng hiện tại mức độ kỳ vọng chưa cao và nhà đầu tư cần chờ thị trường chung, VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Thị trường được kỳ vọng sẽ có nhịp phục hồi trong những tuần cuối năm, với vùng mục tiêu của VN-Index quanh 1740–1760 điểm. Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn, trong khi áp lực bán có dấu hiệu suy yếu khi chỉ số tiếp cận vùng hỗ trợ 1660–1670 điểm.

Bên cạnh đó, các biện pháp hỗ trợ thanh khoản gần đây của Ngân hàng Nhà nước và kỳ vọng các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất có thể cải thiện tâm lý nhà đầu tư, thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường.

Dù vậy, tôi cho rằng nhịp phục hồi trước mắt nhiều khả năng vẫn mang tính kỹ thuật khi thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Vùng 1750–1780 điểm sẽ là ngưỡng cản đáng chú ý, do đó nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi để cơ cấu danh mục, ưu tiên các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2027.

Theo tôi giải ngân từng phần tại vùng giá hiện tại được đánh giá là phương án phù hợp hơn so với tiếp tục chờ VN-Index giảm về 1600 điểm.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Giai đoạn cuối năm thường có các nhịp hồi kỹ thuật. Nguyên nhân gồm việc các quỹ cơ cấu danh mục, kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4, và tâm lý kỳ vọng vào năm mới… Việc nhiều cổ phiếu giảm giá về vùng giá thấp cũng đã kéo định giá cổ phiếu về mức hấp dẫn hơn.

Với thanh khoản thấp và tâm lý ngại rủi ro, nhịp hồi nếu có nhiều khả năng mang tính kỹ thuật, ngắn và phân hóa mạnh. Nhà đầu tư không nên coi đó là tín hiệu thị trường đã xác nhận đáy. Điều kiện để nhịp hồi bền hơn là thanh khoản cải thiện thật sự, khối ngoại giảm bán ròng và áp lực từ bên ngoài hạ nhiệt.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng sau một giai đoạn giảm sâu, khi chỉ số tiếp cận các vùng hỗ trợ mạnh và áp lực bán dần cạn kiệt, khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật là có cơ sở. Tuy nhiên, nhịp hồi này nếu xảy ra nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật và phân hóa, chưa đủ để đảo chiều xu hướng, khi thị trường vẫn thiếu chất xúc tác và chịu tác động mạnh từ các biến số bên ngoài.

Vì vậy, nhà đầu tư không nên đặt kỳ vọng quá lớn vào một nhịp phục hồi “an ủi” cuối năm, càng không nên tận dụng nhịp hồi để gia tăng tỷ trọng mạnh. Ngược lại, những nhịp hồi kỹ thuật có thể là cơ hội để cơ cấu lại danh mục, hạ tỷ trọng ở những cổ phiếu có nền tảng yếu và giảm sử dụng đòn bẩy. Một nhịp phục hồi bền vững chỉ có thể hình thành khi thanh khoản cải thiện, độ rộng lan tỏa và chỉ số lấy lại được các vùng hỗ trợ đã mất.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Các thống kê cho thấy thanh khoản đang ở mức rất thấp và tổng cầu trên thị trường hàng ngày cũng giảm mạnh, phản ánh tâm lý ngại rủi ro rất cao của nhà đầu tư. Nếu đang cầm nhiều tiền mặt, lựa chọn của anh chị là gì, tiếp tục chờ đợi hay chọn vùng quay đáy 1600 điểm để giải ngân?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi giải ngân từng phần tại vùng giá hiện tại được đánh giá là phương án phù hợp hơn so với tiếp tục chờ VN-Index giảm về 1600 điểm. Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, nhiều cổ phiếu đầu ngành đã ghi nhận mức chiết khấu đáng kể, trong khi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2027 và kỳ vọng cải thiện mặt bằng lãi suất đang tạo ra những yếu tố hỗ trợ cho thị trường.

Với khả năng VN-Index hình thành vùng cân bằng quanh 1640–1670 điểm, việc chờ đợi một mốc điểm thấp hơn có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội tích lũy ở mức định giá hấp dẫn. Theo đó, có thể cân nhắc giải ngân từng phần vào các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính tốt, triển vọng lợi nhuận trong dài hạn và mức định giá đã phản ánh phần lớn rủi ro ngắn hạn. Một phần tiền mặt nên được duy trì để chủ động gia tăng tỷ trọng khi xu hướng phục hồi được xác nhận, đồng thời hạn chế sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn thị trường còn biến động.

Thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là chứng khoán Mỹ trong xu hướng giảm mạnh. Các kênh tài chính khác như kim loại quý hiếm, tiền điện tử… cũng giảm mạnh. Các diễn biến bên ngoài đã và đang tác động tiêu cực, có phần bi quan đến kỳ vọngcủa thị trường trong nước.

Ông Phan Tấn Nhật

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Như tôi đã nhận định, thanh khoản thị trường vẫn trong xu hướng giảm từ tháng 1/2026 đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu thanh khoản cải thiện. Áp lực cung ngắn hạn vẫn ở mức cao. Nếu tỉ lệ tiền mặt hiện tại cao, theo quan điểm của tôi tiếp tục chờ thị trường xác nhận các xu hướng mới như: (1) Thanh khoản cải thiện, VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay. (2) Chất lượng thị trường cải thiện, nhà đầu tư bắt đầu có nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt hơn, chứ không phải đang chịu nhiều áp lực thua lỗ như hiện nay. (3) Các yếu tố vĩ mô tích cực hơn như lãi suất giảm, căng thẳng địa chính trị thế giới hạ nhiệt.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Nếu đang nắm giữ nhiều tiền mặt, tôi vẫn nghiêng về việc tiếp tục quan sát thay vì xác định trước một mốc cụ thể để giải ngân. Thị trường đang trong kênh điều chỉnh, thanh khoản thấp và tâm lý ngại rủi ro còn cao, nên việc bắt đáy sớm có thể khiến nhà đầu tư chịu áp lực khi đà giảm chưa dừng lại. Một vùng đáy đáng tin cậy cần được xác nhận bằng hành vi của dòng tiền, chứ không chỉ dựa vào mức điểm số.

Về phần mình, tôi sẽ theo dõi phản ứng của thị trường tại vùng đáy tháng 7 quanh 1655 - 1660 điểm và vùng 1600 điểm nếu kịch bản tiêu cực xảy ra. Khi xuất hiện tín hiệu cạn cung, tức giá giảm nhưng thanh khoản bán không còn gia tăng, sau đó là các phiên hồi phục có thanh khoản cải thiện và độ rộng lan tỏa, tôi mới cân nhắc giải ngân thăm dò ở tỷ trọng nhỏ, chia thành nhiều lần, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận rõ ràng. Phần lớn tiền mặt vẫn được giữ lại và chỉ gia tăng khi xu hướng được xác nhận rõ ràng hơn.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Thanh khoản thấp và tổng cầu suy yếu cho thấy phần lớn nhà đầu tư đang đứng ngoài chờ tín hiệu. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nếu quyết định giải ngân nên chia nhỏ thành từng phần khi thị trường tiến gần đến vùng hỗ trợ. Khi thị trường phân hóa mạnh, nên ưu tiên cổ phiếu có nền tảng tốt và luôn đặt sẵn kỷ luật cắt lỗ.