Xu thế dòng tiền: Chính thức nâng hạng có tạo bước ngoặt cho thị trường?

VN-Index vẫn đang trong xu thế tăng ngắn hạn.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có một tuần mua ròng khá ấn tượng với khoảng gần 2.686 tỷ đồng trên sàn HoSE. Sau khi thị trường Việt Nam được nâng hạng lên Mới nổi, các quỹ cận biên cũng sẽ kết thúc quá trình tái cơ cấu. Vì vậy kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ có những thay đổi tích cực trong thời gian tới.

Các chuyên gia đều đánh giá lạc quan về diễn biến trong ngắn hạn sau khi thị trường bảo vệ thành công vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1800 điểm. Phản ứng của thị trường khá tích cực sau thông tin Fed tăng lãi suất vào ngày thứ Năm cũng như vượt qua đợt tái cơ cấu ETF cuối tuần.

Trước lo ngại về kịch bản “tin ra là bán”, hầu hết các chuyên gia không đánh giá cao khả năng này vì việc nâng hạng tuy kéo dài và đã có nhiều diễn biến tăng trước đó, nhưng đây là một thay đổi mang tính dài hạn, hơn là dạng thông tin để đầu cơ. Dù vậy vẫn có những áp lực bán nhất định, ngay cả với các hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ cận biên.

Đánh giá về cơ hội kéo dài xu hướng tăng ngắn hạn hiện tại, các chuyên gia cho rằng VN-Index đang thử thách vùng 1845-1850 điểm trước khi có cơ hội kiểm định mốc 1900 điểm. Điều quan trọng là phải có sự thay đổi rõ nét hơn từ dòng tiền, nhất là sau khi được nâng hạng.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Kịch bản tích cực đã xảy ra và ngưỡng 1780 điểm đã hỗ trợ VN-Index rất tốt như kỳ vọng của anh chị. Tuần qua chỉ số chỉ có thêm một phiên lùi xuống mốc này sau đó quay đầu phục hồi tốt. Thị trường cũng đã thể hiện phản ứng lạc quan sau động thái tăng lãi suất của FED trừ phiên cuối tuần có hiệu ứng tái cơ cấu ETF. Liệu có thể coi những rủi ro thông tin trong ngắn hạn đã kết thúc?

Nâng hạng là một mốc lịch sử quan trọng, giúp thay đổi hoàn toàn góc nhìn của các định chế tài chính quốc tế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, có cơ sở để kỳ vọng khối ngoại sẽ chấm dứt chuỗi bán ròng kéo dài nhiều tháng và chuyển hướng sang mua ròng trở lại.

Ông Nguyễn Huy Phương

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng phần lớn rủi ro từ quyết định của Fed đã được thị trường chiết khấu trước (kỳ vọng nâng lãi suất thậm chí trên ngưỡng 90% vài ngày), nên việc Fed tăng lãi suất không tạo ra phản ứng quá tiêu cực lên thị trường. Tuy nhiên, chưa thể nói các rủi ro thông tin trong ngắn hạn đã kết thúc. Tuần tới vẫn còn hai sự kiện đáng chú ý là cuộc gặp giữa Mỹ và 6 nước vùng Vịnh, có thể tác động trực tiếp đến giá dầu, bên cạnh Thượng đỉnh Mỹ - Trung, với trọng tâm là thương mại và thuế quan.

Do đó, tôi sẽ tiếp tục theo dõi các biến số truyền dẫn, gồm giá dầu, DXY và lợi suất trái phiếu Mỹ. Đây mới là những yếu tố có khả năng tác động trực tiếp hơn đến dòng vốn quốc tế và khẩu vị rủi ro trên các thị trường mới nổi. Nếu các biến số này vẫn ổn định, thị trường sẽ có thêm dư địa duy trì nhịp hồi phục; ngược lại, nếu dầu, DXY và lợi suất vẫn neo vùng cao hoặc tăng mạnh trở lại, áp lực từ bên ngoài vẫn có thể quay lại chi phối.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Có thể nói rằng rủi ro liên quan đến thông tin tiêu cực trong ngắn hạn đã diễn ra khá thuận lợi và chưa gây ra ảnh hưởng đáng kể nào đến diễn biến chung của thị trường. Phản ứng của VN-Index trong tuần qua, khi chỉ số nhanh chóng phục hồi sau nhịp lùi về ngưỡng hỗ trợ, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá vững vàng trước các thông tin bất lợi.

Diễn biến này, theo tôi, phần lớn đến từ hai yếu tố chính. Thứ nhất, mặt bằng lãi suất trong nước duy trì ở mức cao kể từ đầu năm đã giúp chênh lệch lãi suất giữa thị trường trong nước và các thị trường khác, đặc biệt là Mỹ, tiếp tục được duy trì ở mức hợp lý. Điều này góp phần hạn chế áp lực rút vốn cũng như sức ép lên tỷ giá mỗi khi có thông tin về chính sách tiền tệ thắt chặt từ FED.

Thứ hai, bối cảnh vĩ mô trong nước vẫn giữ được sự ổn định, với kỳ vọng chính đến từ dòng vốn FDI tiếp tục giải ngân tích cực và câu chuyện nâng hạng thị trường – hai yếu tố này đóng vai trò như “bộ đệm” giúp ổn định nguồn vốn trong nước, giảm bớt sự nhạy cảm của thị trường trước các cú sốc thông tin ngắn hạn.

Tuy nhiên, tôi cho rằng vẫn cần lưu ý đến một rủi ro mang tính dài hạn hơn, đó là khả năng các quốc gia đồng loạt tăng lãi suất để bảo vệ và ổn định tỷ giá của mình, tạo ra một cuộc leo thang lãi suất trên phạm vi toàn cầu. Rủi ro này càng trở nên đáng quan ngại hơn trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz vẫn chưa có tín hiệu khả quan, tiếp tục là nhân tố đe dọa đẩy lạm phát toàn cầu tăng trở lại. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là yếu tố cần theo dõi sát trong thời gian tới.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Sau giai đoạn điều chỉnh, VN-Index giảm từ vùng giá 1880 điểm về 1780 điểm. Thị trường đã có tuần phục hồi tốt với điểm nhấn là tuần cơ cấu danh mục của các quỹ ETF trước thời điểm thị trường Việt Nam chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE Russell. Trong tuần, phiên đầu tuần VN-Index giảm với khối lượng khá đột biến, sau đó phục hồi tốt trong 03 phiên tiếp theo khi VN-Index vượt lên vùng giá 1.800 điểm. Phiên cuối tuần VN-Index giảm điểm dưới áp lực cơ cấu của các quỹ ETF. Kết tuần VN-Index tăng 1,14% lên mức 1815,66 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1800 điểm và vùng giá trung bình 200 phiên.

Trong tuần qua, hiệu ứng thị trường chính thức nâng hạng đã cân bằng áp lực từ động thái tăng lãi suất của FED, tỉ giá tăng, giá dầu tăng… Nhưng chưa thể xem những những rủi ro thông tin trong ngắn hạn đã kết thúc. Thị trường nâng hạng mở ra một chương mới với kỳ vọng vào dòng vốn đầu tư mới, nhất là khối ngoại sau giai đoạn bán ròng mạnh trong nhiều năm qua. Nhưng thị trường vẫn cần tập trung vào chất lượng doanh nghiệp, khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế. Và các yếu tố rủi ro, bất định đối với doanh nghiệp, nền kinh tế như căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn; Lạm phát, lãi suất duy trì ở mức cao; Áp lực thuế quan, căng thẳng thương mại; Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao… vẫn đang hiện hữu.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

VN-Index đã đảo chiều hồi phục thành công tại ngưỡng 1780 điểm và mở ra nhịp dao động tăng cho thị trường. Tuy nhiên, thị trường đang gặp khó khăn khi nỗ lực nới rộng nhịp tăng và có biến động mạnh quanh MA(20) tuần tại 1818 điểm. Hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF ngoại về cơ bản đã hoàn tất. Việc phán đoán cơ hội hay rủi ro sau đợt cơ cấu này tương đối khó khăn cho nhà đầu tư, do đó cần phải chờ thêm một số tín hiệu để có thể có cách nhìn rõ hơn về thị trường. Hoạt động mua bán của khối ngoại sau khi thị trường Việt Nam được nâng hạng cần được chú ý, vì hoạt động này sẽ có tác động khá lớn đến thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần quan sát xem nỗ lực hỗ trợ có được duy trì và giúp VN-Index vươn lên trên đường MA(20) tuần hay không.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thời điểm chính thức nâng hạng đã điểm, khối ngoại cũng có một tuần mua ròng khá tốt trong khi thanh khoản tổng thể hai ngày cuối tuần cải thiện. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng thị trường có thể rơi vào hiệu ứng “tin ra là bán”. Quan điểm anh chị thế nào?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường vẫn phân hóa khá mạnh trong tuần khối ngoại mua ròng ở giai đoạn cơ cấu danh mục trước thời điểm chính thức nâng hạng. Thị trường vẫn chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu, các ngân hàng quy mô trung bình, nhỏ. Trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn, ngân hàng lớn xu hướng giá vẫn chưa thực sự tích cực, duy trì giai đoạn tích lũy ngắn trung hạn kéo dài.

Theo tôi, có rủi ro xảy ra hiệu ứng “tin ra là bán” nhất là đối với các cổ phiếu đã có giai đoạn tăng rất mạnh, giá có thể đang dần phản ánh trước tăng trưởng của doanh nghiệp. Nhà đầu tư khi xem xét các vị thế đầu tư mới, cần đánh giá kỹ yếu tố định giá của doanh nghiệp, tránh mua cổ phiếu có thể giá đang phản ánh hết kỳ vọng tăng trưởng và các cổ phiếu nền tảng cơ bản yếu kém.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi không nghiêng về kịch bản “tin ra là bán” tại thời điểm này. Nâng hạng mới là điểm khởi đầu của quá trình dịch chuyển dòng vốn, trong khi khối ngoại đã quay lại mua ròng khá tốt trong tuần và thanh khoản cũng cải thiện hơn. Vì vậy, chưa có cơ sở để cho rằng câu chuyện nâng hạng đã phản ánh hết vào giá.

Tuy nhiên, tôi cũng không kỳ vọng dòng vốn sẽ tạo hiệu ứng tích cực đồng đều lên toàn thị trường. Quá trình chuyển từ Frontier sang Emerging vẫn tạo ra lực mua bán cơ cấu kỹ thuật giữa các cổ phiếu. Có thể thấy ngay trong phiên cuối tuần, thanh khoản tăng mạnh nhưng VN-Index vẫn chịu áp lực chốt bán ở nhóm vốn hóa lớn, cho thấy dòng tiền đang phân hóa chứ chưa phải toàn thị trường cùng hưởng lợi.

Do đó, điều cần theo dõi sau giai đoạn đầu là liệu dòng tiền ngoại có tiếp tục duy trì hay không. Nếu mua ròng tiếp diễn cùng thanh khoản cải thiện, hiệu ứng nâng hạng vẫn còn dư địa; còn nếu dòng tiền nhanh chóng suy yếu, khi đó mới đáng lưu ý đến hiệu ứng “tin ra là bán”.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Thông tin nâng hạng thị trường vốn đã được nhà đầu tư kỳ vọng từ trước, do đó khi sát thời điểm công bố chính thức, tâm lý chốt lời theo câu chuyện nâng hạng thường xuất hiện, tạo ra hiệu ứng “tin ra là bán”.

Tuy nhiên, áp lực bán này nhiều khả năng chỉ mang tính chất ngắn hạn. Để đánh giá liệu hiệu ứng này có tạo ra rủi ro đảo chiều lớn cho thị trường hay không, nhà đầu tư cần tiếp tục quan sát diễn biến cung cầu sau cột mốc nâng hạng. Theo quan điểm cá nhân, nâng hạng là một mốc lịch sử quan trọng, giúp thay đổi hoàn toàn góc nhìn của các định chế tài chính quốc tế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, có cơ sở để kỳ vọng khối ngoại sẽ chấm dứt chuỗi bán ròng kéo dài nhiều tháng và chuyển hướng sang mua ròng trở lại, đây sẽ là động lực hỗ trợ tốt cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong kịch bản thuận lợi, VN-Index cần duy trì trên vùng 1800–1810 điểm, thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường tích cực hơn. Khi đó, chỉ số có thể lần lượt kiểm định vùng 1850–1870 điểm trước khi tiến tới khu vực kháng cự mạnh 1880–1900 điểm.

Ông Nguyễn Việt Anh

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Hiệu ứng “tin ra là bán” thường được hiểu là hành vi tận dụng lợi thế thông tin chưa được công bố rộng rãi để hiện thực hóa lợi nhuận từ chênh lệch giá cổ phiếu trước và sau khi thông tin chính thức được công bố.

Trong trường hợp của các quỹ mô phỏng chỉ số (ETF, quỹ index), hoạt động giải ngân hay mua vào cổ phiếu khi được thêm vào danh mục hoàn toàn mang tính kỹ thuật, tuân theo tỷ trọng của bộ chỉ số tham chiếu và không hàm ý bất kỳ đánh giá nào về triển vọng kinh doanh hay kỳ vọng đột biến trong kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy, tôi cho rằng không tồn tại hiệu ứng “tin ra là bán” dựa trên lợi thế thông tin như đã đề cập ở trên, do dòng vốn từ các quỹ này không xuất phát từ việc nắm giữ thông tin nội bộ hay kỳ vọng về kết quả kinh doanh đột biến. Mặt khác, nếu cổ phiếu vì một tin đồn rằng được xem xét cho vào rổ chỉ số mà nhiều nhà đầu tư mua vào và nắm giữ thì khả năng cao sẽ không còn đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu hoặc tỷ lệ giá trị giao dịch trên tổng vốn hóa; và khiến cho cổ phiếu không đạt chuẩn, gây ra tác động thua lỗ do trượt kỳ vọng.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Về mặt kỹ thuật việc VN-Index giữ được mốc 1800 điểm xác nhận bảo toàn được xu hướng tăng ngắn hạn đang diễn ra và hình thành đáy sau cao hơn. Nếu sóng tăng tiếp tục, VN-Index vẫn có cơ hội kiểm định lại vùng 1900 điểm. Anh chị đánh giá kịch bản này như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi vẫn giữ quan điểm như lần trao đổi trước, với 1780 điểm là vùng hỗ trợ để duy trì xu hướng và 1845 điểm là ngưỡng chỉ số cần vượt được để xác nhận lại xu hướng tăng. Diễn biến tuần qua cũng cho thấy VN-Index đảo chiều khi vừa tiếp cận khu vực 1845 điểm, cho thấy áp lực cung vẫn còn đáng kể tại đây.

Vì vậy, tôi chưa kỳ vọng chỉ số sớm tiến thẳng lên ngưỡng 1900 điểm. Kịch bản phù hợp hơn trong ngắn hạn là rung lắc và đi ngang để củng cố thêm nền quanh vùng hiện tại. Nếu ngưỡng 1780 điểm tiếp tục được giữ vững, cấu trúc tăng vẫn được bảo toàn. Ngược lại, việc bứt phá dứt khoát khu vực 1845 điểm sẽ là tín hiệu xác nhận quan trọng, mở ra kỳ vọng hướng tới kiểm định vùng tâm lý 1900 điểm.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi đánh giá kịch bản VN-Index tiếp tục hướng lên kiểm định vùng 1900 điểm vẫn có cơ sở, dù quá trình đi lên nhiều khả năng sẽ đi kèm các nhịp rung lắc. Việc chỉ số giữ vững mốc 1800 điểm và hình thành đáy sau cao hơn cho thấy cấu trúc tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ. Đồng thời, lực cầu xuất hiện tại các nhịp điều chỉnh cho thấy tâm lý thị trường vẫn tương đối tích cực và dòng tiền chưa rút khỏi thị trường một cách rõ rệt.

Trong kịch bản thuận lợi, VN-Index cần duy trì trên vùng 1800–1810 điểm, thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường tích cực hơn. Khi đó, chỉ số có thể lần lượt kiểm định vùng 1850–1870 điểm trước khi tiến tới khu vực kháng cự mạnh 1880–1900 điểm.

Tuy nhiên, chất lượng của nhịp tăng sẽ quan trọng hơn mức tăng tuyệt đối. Nếu đà đi lên có sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm tài chính và các ngành dẫn dắt, khả năng chinh phục 1900 điểm sẽ đáng tin cậy hơn. Ngược lại, nếu chỉ số tăng chủ yếu nhờ một vài cổ phiếu trụ trong khi thanh khoản suy yếu và độ rộng thu hẹp, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng.

Vùng 1.900 điểm cũng là khu vực có thể xuất hiện áp lực chốt lời lớn do nhà đầu tư đã tích lũy lợi nhuận sau nhịp phục hồi. Vì vậy, thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành một xu hướng tăng bền vững hơn.

Trong trường hợp VN-Index đánh mất mốc 1800 điểm với khối lượng giao dịch tăng mạnh, kịch bản tăng ngắn hạn sẽ suy yếu và chỉ số có thể lùi về vùng hỗ trợ thấp hơn để cân bằng.

Do đó, tôi nghiêng về kịch bản tăng có điều chỉnh xen kẽ. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý, ưu tiên cổ phiếu có nền giá chặt chẽ, triển vọng lợi nhuận tích cực và hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự.

Tôi không nghiêng về kịch bản “tin ra là bán” tại thời điểm này. Nâng hạng mới là điểm khởi đầu của quá trình dịch chuyển dòng vốn, trong khi khối ngoại đã quay lại mua ròng khá tốt trong tuần và thanh khoản cũng cải thiện hơn. Vì vậy, chưa có cơ sở để cho rằng câu chuyện nâng hạng đã phản ánh hết vào giá.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Xét về mặt kỹ thuật, việc VN-Index vượt qua mốc 1800 điểm đã giúp thị trường chính thức chuyển trạng thái từ giảm sang nhịp tăng ngắn hạn mới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là dòng tiền hỗ trợ phải được duy trì liên tục để hấp thụ áp lực cung, giúp VN-Index chinh phục và tích lũy thành công trên đường MA(20) tuần (quanh 1818 điểm).

Nếu tín hiệu này có thể xuất hiện thì VN-Index sẽ có cơ hội nới rộng nhịp tăng và hướng đến kiểm định vùng cản tiếp theo tại vùng 1860 điểm. Còn kịch bản có thể đạt 1900 điểm hoặc hơn thì cần phải chờ thêm thời gian để đánh giá.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong các báo cáo thị trường cũng như báo cáo chiến lược tháng 9 của Trung tâm phân tích SHS chúng tôi vẫn duy trì nhận định chỉ số VN-Index vẫn biến động trong biên độ quanh 1800 điểm - 1900 điểm. Nhà đầu tư có thể xem xét cơ hội đầu tư khi giá giảm về vùng định giá hấp dẫn, không mua đuổi giá cao. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nếu hiệu ứng nâng hạng không hỗ trợ được thị trường thì kỳ vọng gần nhất chỉ còn kết quả kinh doanh quý 3/2026. Nếu phải đưa ra danh mục “đón đầu” mùa báo cáo tài chính, anh chị đánh những cổ phiếu hay nhóm nào có tiềm năng lợi nhuận tăng trưởng tốt?

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Theo quan điểm của tôi, hiệu ứng nâng hạng sẽ còn đóng vai trò là “bệ đỡ” hỗ trợ thị trường nhờ kỳ vọng thay đổi tích cực trong góc nhìn của các định chế tài chính quốc tế đối với chứng khoán Việt Nam.

Về mặt chu kỳ, động lực tiếp theo của VN-Index sẽ đến từ hiệu ứng chốt số liệu quý 3/2026 trước khi đến câu chuyện kết quả kinh doanh. Do đó, vẫn còn hơi sớm để đón đầu mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.

Nếu để cân nhắc chiến lược đón đầu thì tôi sẽ lựa chọn nhóm Ngân hàng, Dầu khí, Cao su, Bán lẻ. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn cần kết hợp chặt chẽ với các tín hiệu kỹ thuật để tìm ra cổ phiếu và xác định điểm mua hợp lý, nhằm đảm bảo các yếu tố Lợi nhuận và Rủi ro (Risk/Reward).

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Nếu nhìn vào triển vọng lợi nhuận quý 3/2026, tôi sẽ ưu tiên Ngân hàng, Dầu khí, Hóa chất, Bán lẻ và Bảo hiểm. Với Ngân hàng, động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng và khả năng duy trì chất lượng tài sản, trong khi Dầu khí và Hóa chất được hỗ trợ bởi mặt bằng giá dầu tương đối cao. Đặc biệt ở các doanh nghiệp dầu khí có hoạt động gắn với thượng nguồn và dịch vụ dầu khí liên quan. Ngành Bán lẻ có thể tiếp tục hưởng lợi từ sự cải thiện của sức mua trong nước và đà tăng trưởng tại một số doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, nền lợi nhuận quý 3/2025 cao nên mức tăng trưởng sẽ có sự phân hóa. Đối với Bảo hiểm và các doanh nghiệp có lượng tiền nhàn rỗi lớn, mặt bằng lãi suất cao giúp duy trì nguồn thu nhập tài chính từ tiền gửi và danh mục tài sản có thu nhập cố định, qua đó hỗ trợ lợi nhuận trong quý.

Theo tôi, có rủi ro xảy ra hiệu ứng “tin ra là bán” nhất là đối với các cổ phiếu đã có giai đoạn tăng rất mạnh, giá có thể đang dần phản ánh trước tăng trưởng của doanh nghiệp.

Ông Phan Tấn Nhật

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Nếu xây dựng danh mục “đón đầu” mùa báo cáo quý 3/2026, tôi ưu tiên doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận đến từ hoạt động cốt lõi, nền so sánh thuận lợi và định giá chưa phản ánh hết triển vọng, thay vì chỉ dựa vào câu chuyện nâng hạng.

Nhóm đáng chú ý đầu tiên là ngân hàng, đặc biệt khi môi trường lãi suất tăng cao làm giảm nhu cầu cho vay của doanh nghiệp thì các quy định mới cho phép miễn room tín dụng các nhóm ngành đặc thù như dự án APEC, nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp, các dự án trọng điểm quốc gia, khách sạn và khu du lịch sẽ là cú hích tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận. Tôi ưu tiên các ngân hàng có chất lượng tài sản an toàn để sẵn sàng giải ngân như MBB, ACB, CTG và có lợi thế cho vay khách hàng FDI như VCB.

Nhóm chứng khoán cũng có triển vọng, với kỳ vọng đến từ doanh thu phí giao dịch tăng sau khi dòng vốn nâng hạng và các quỹ ETF giải ngân, cùng với doanh thu dịch vụ đi kèm như cho vay ký quỹ và tư vấn.

Bên cạnh đó, đầu tư công có thể tạo động lực cho xây dựng, vật liệu và logistics; lựa chọn nên tập trung vào doanh nghiệp có backlog lớn, dòng tiền tốt và ít phụ thuộc vào đòn bẩy.

Với dầu khí, cơ hội đến từ việc Luật Dầu khí sửa đổi giúp tăng tốc đầu tư và triển khai các dự án quy mô lớn trong nước, bên cạnh tiến độ dự án và giá dịch vụ, nhưng rủi ro biến động giá dầu và địa chính trị vẫn cao.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo quan điểm của tôi, các nhóm ngành đang có tăng trưởng lợi nhuận tốt trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục được kỳ vọng duy trì tăng trưởng tốt trong quý 3/2026 và so với cùng kỳ quý 3/2025 là: Nhóm Năng lượng - Dầu khí khi giá dầu trung bình quí 3/2026 vẫn duy trì ở mức cao, giá dầu Brent trung bình trong quí 3 gần 90 USD/thùng. Nhóm Cảng - Vận tải biển cũng được kỳ vọng tăng trưởng tích cực khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng tốt, giá cước vận tải biển ở mức cao, giá cước vận tải biển Trung-Mỹ áp sát kỷ lục thời dịch COVID-19. Bên cạnh đó là nhóm Bảo hiểm, biên lợi nhuận cải thiện, lợi nhuận có thể tiếp tục tăng trưởng tốt khi lãi suất duy trì ở nền cao.