Xứ Thanh mở hội ẩm thực, du khách 'đi một vòng' thưởng thức đặc sản cả nước

Tối ngày 8/10, tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nhấn mạnh ẩm thực là một phần quan trọng làm nên bản sắc văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất và con người xứ Thanh đến với du khách.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Diễn ra từ ngày 8 đến 11/10, Liên hoan quy tụ gần 200 gian hàng của các xã, phường trong tỉnh, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo du lịch và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Du khách thưởng thức các món ăn đặc sản tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Đến với Liên hoan, người dân và du khách có cơ hội thưởng thức hơn 600 món ăn, đồ uống và đặc sản OCOP đến từ nhiều vùng miền như xôi ngũ sắc, cá nướng Pa Pỉnh Tộp, chả mực Hạ Long, cháo lươn Nghệ An, bánh lọc Huế, cơm cháy Ninh Bình và bánh tráng trộn Tây Ninh.

Bên cạnh không gian ẩm thực, Liên hoan còn giới thiệu văn hóa các dân tộc Mường, Thái của Xứ Thanh với các hoạt động văn nghệ dân gian, trò chơi, trò diễn, sản phẩm thủ công và đặc sản địa phương. Năm nay, không gian văn hóa, ẩm thực Lào cũng được đưa vào chương trình, tạo điểm nhấn giao lưu văn hóa quốc tế.

Các đặc sản vùng miền được giới thiệu đa dạng, hấp dẫn tại các gian hàng ẩm thực. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Đáng chú ý, Liên hoan được tổ chức theo hướng kết nối ẩm thực với sản phẩm OCOP, điểm đến, doanh nghiệp và du khách. Các đơn vị không chỉ giới thiệu, chế biến và bán đặc sản mà còn quảng bá tour, tuyến và các chương trình du lịch, góp phần mở rộng cơ hội kết nối và kích cầu du lịch.

Các sản phẩm OCOP của Thanh Hóa được giới thiệu, quảng bá tại Liên hoan, kết nối với người tiêu dùng và du khách. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Trong 4 ngày diễn ra, nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, quảng diễn món ngon và trình diễn pha chế được tổ chức. Các gian hàng hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Theo dự kiến, Liên hoan sẽ thu hút hơn 400.000 lượt khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm; doanh số bán hàng trực tiếp và trực tuyến ước đạt khoảng 30 tỷ đồng. Đây cũng được kỳ vọng trở thành sự kiện du lịch thường niên, góp phần quảng bá ẩm thực, văn hóa và hình ảnh Thanh Hóa đến du khách trong nước và quốc tế.