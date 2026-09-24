Xứ sở Ánh Trăng 'mở' hành trình tìm về ký ức Trung thu truyền thống

Mỗi dịp Tết Trung thu về, không gian Rằm tháng Tám lại rộn ràng với ánh đèn lung linh, tiếng trống lân và những ký ức tuổi thơ.

Năm nay, Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam mang đến chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xứ sở Ánh Trăng”, dành tặng các em nhỏ và gia đình, mở ra hành trình giàu cảm xúc về tuổi thơ và sự kết nối giữa các thế hệ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xứ sở Ánh Trăng”.

Câu chuyện bắt đầu từ một sự cố ngay trong đêm Rằm tháng Tám khi cô Trăng bất ngờ biến mất khỏi Xứ sở Ánh Trăng.

Bác Trâu Vàng và Anh Cuội phải lên đường tìm cô Trăng, đưa khán giả bước vào hành trình qua những không gian đặc biệt như Phố Đồ Chơi, Sân Ga Bí Mật và Quảng Trường Ánh Sáng.

Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện đi tìm một nhân vật, mà còn gửi gắm thông điệp về những giá trị quen thuộc của Trung thu. Theo nội dung chương trình, Trăng không thực sự mất đi, mà chính con người hiện đại đang dần quên việc ngẩng đầu lên nhìn Trăng.

Từ đó, chuyến đi tìm cô Trăng ham chơi trở thành hành trình cảm xúc dành cho cả trẻ em và người lớn. Nếu các bạn nhỏ được nhắc nhở về việc trân trọng những điều đang có, thì người lớn có cơ hội tìm lại ký ức tuổi thơ và sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình.

NSƯT Quang Thắng và Trung Ruồi tạo nên những tiếng cười rộn rã qua vai diễn Bác Trâu Vàng và Anh Cuội.

Một điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ được khán giả cả nước yêu mến. NSƯT Quang Thắng hóa thân thành Bác Trâu Vàng hay lo xa, kết hợp cùng Trung Ruồi trong vai Anh Cuội lười biếng, tạo nên những màn tung hứng hài hước. Tuyến nhạc kịch gia đình có sự tham gia của Đông Hùng và Bảo Trâm trong vai bố mẹ, cùng hàng trăm diễn viên nhí.

Không gian sân khấu được thiết kế với nhiều lớp trình diễn, từ màn rước đèn rực rỡ, các điệu múa Lân - Sư - Rồng đến những nét đẹp dân gian được tái hiện qua các làng nghề như nặn tò he, làm phỗng đất và bày mâm cỗ Trung thu truyền thống.

Chương trình cũng đưa khán giả hòa mình vào không khí Trung thu tại lễ hội Thành Tuyên, một sự kiện được tổ chức hằng năm ở Tuyên Quang. Tại đây, khán giả có cơ hội trải nghiệm cùng những người trẻ đang gìn giữ các món đồ Trung thu truyền thống, đồng thời gặp gỡ những bạn nhỏ có những câu chuyện đặc biệt trong chương trình.

Cùng với đó, “Xứ sở Ánh Trăng” giới thiệu những giai điệu Trung thu quen thuộc được phối khí mới mẻ như “Rước Đèn Tháng Tám”, “Chiếc Đèn Ông Sao”, “Về Miền Cổ Tích”, bên cạnh các ca khúc mới như “Trăng Ơi”, “Tìm Trăng”. Đặc biệt, chương trình trích đoạn nhạc kịch được viết mới hoàn toàn dành riêng cho “Xứ sở Ánh Trăng”.

Với sự kết hợp giữa câu chuyện, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu, “Xứ sở Ánh Trăng” hướng đến một không gian nghệ thuật dành cho cả gia đình.

Mỗi giai điệu, mỗi câu chuyện trong chương trình đều được xây dựng với ý nghĩa về sự đoàn viên. Chương trình được phát sóng vào 20h ngày 25/9/2026 trên kênh VTV3 và ứng dụng VTVgo.