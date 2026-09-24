'Xứ sở Ánh Trăng': Gọi ký ức Trung thu trong mỗi gia đình

Chương trình phát sóng lúc 20h ngày 25.9 trên kênh VTV3 và ứng dụng VTVgo.

Câu chuyện bắt đầu bằng một sự cố hy hữu ngay đêm rằm tháng Tám khi cô Trăng bỗng nhiên biến mất khỏi Xứ sở Ánh Trăng. Sự cố khiến bác Trâu Vàng và anh Cuội phải lên đường đi tìm cô Trăng.

Trải qua các không gian kỳ diệu từ Phố đồ chơi, Sân ga bí mật và Quảng trường ánh sáng, ê-kíp sản xuất gửi gắm một thông điệp: trăng không thực sự mất đi, mà chính con người hiện đại đang dần quên mất việc ngẩng đầu lên nhìn trăng.

Hành trình đi tìm cô Trăng ham chơi cuối cùng trở thành chuyến đi đong đầy cảm xúc, giúp các bạn nhỏ trân trọng hiện tại và giúp người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ cùng sự kết nối giữa các thế hệ.

Sức hút của chương trình đến từ sự kết hợp của dàn nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả cả nước yêu mến. NSƯT Quang Thắng hóa thân thành bác Trâu Vàng hay lo xa, kết hợp tung hứng đầy hóm hỉnh cùng Trung Ruồi trong vai anh Cuội lười biếng, tạo nên những tiếng cười rộn rã cho cả gia đình.

Tuyến nhạc kịch gia đình thêm phần cảm xúc nhờ sự góp mặt của hai giọng ca thực lực Đông Hùng và Bảo Trâm trong vai bố mẹ, dẫn dắt câu chuyện gia đình tới trái tim người xem cùng sự tham gia biểu diễn của hàng trăm diễn viên nhí.

Xứ sở Ánh Trăng mang tới trải nghiệm thị giác thú vị với màn rước đèn rực rỡ cùng các điệu múa lân - sư - rồng tưng bừng. Nét đẹp dân gian từ các làng nghề như nặn tò he, làm phỗng đất, bày mâm cỗ trung thu truyền thống được tái hiện tinh tế, hòa quyện với công nghệ đèn LED neon hiện đại và xiếc bong bóng xà phòng nghệ thuật.

Đặc biệt trong chương trình, khán giả cũng được hoà mình vào không khí trải nghiệm trung thu ở Lễ hội Thành Tuyên, sự kiện độc đáo hàng năm của Tuyên Quang; trải nghiệm cùng những người trẻ gìn giữ những món đồ trung thu truyền thống và gặp gỡ các bạn nhỏ có những câu chuyện đặc biệt trong chương trình.

Về âm nhạc, chương trình giới thiệu những giai điệu Trung thu truyền thống quen thuộc được phối khí mới mẻ như Rước đèn tháng Tám, Chiếc đèn ông sao, Về miền cổ tích bên cạnh các ca khúc sáng tác mới bắt tai như Trăng ơi, Tìm trăng.

Đặc biệt, chương trình mang đến một trích đoạn nhạc kịch được viết mới hoàn toàn dành cho Xứ sở Ánh Trăng.