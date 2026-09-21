Xứ sở Ánh Trăng - Điểm hẹn đón Tết Trung thu trên sóng VTV

Trong dịp Tết Trung thu năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ mang đến cho các khán giả nhí một không gian nghệ thuật đặc biệt mang tên "Xứ sở Ánh Trăng". Chương trình là một đại nhạc hội với sự kết hợp độc đáo giữa nhạc kịch, trình diễn, phóng sự trải nghiệm và tương tác sân khấu, xây dựng như một thế giới Trung thu với cốt truyện, nhân vật và hành trình riêng biệt.

Hành trình đi tìm vầng trăng đã mất

Đêm hội mở ra bằng một biến cố bất ngờ: Trăng đột ngột biến mất ngay thời điểm Xứ sở Ánh Trăng chuẩn bị mở cửa đón khách. Tình huống này buộc Bác Trâu Vàng tận tâm nhưng hay lo lắng, nhân vật Cuội lười hóm hỉnh và đám Mây bồng bềnh, biến đổi thất thường phải cùng nhau lên đường tìm Trăng.

Thiết kế sân khấu chương trình

Ekip sản xuất chuẩn bị chương trình

Các diễn viên hóa thân thành bác Trâu Vàng, chị Hằng và chú Cuội. (Ảnh: Tuấn An)

Trên chuyến hành trình phiêu lưu ấy, họ bước qua những không gian văn hóa đa dạng: từ những giá trị xưa cũ của người già, nét rực rỡ của lễ hội Thành Tuyên, nhịp sống của người trẻ hiện đại, cho đến sự kết nối của gia đình đa thế hệ. Để rồi, càng đi xa, các nhân vật càng nhận ra một sự thật sâu sắc: Trăng chưa từng rời khỏi bầu trời. Cô Trăng không hề ham chơi đi lạc, mà chính con người đang dần đánh mất thói quen ngẩng đầu nhìn Trăng, quên dành thời gian cho nhau và vô tình bỏ quên đi phần tuổi thơ trong mỗi người.

Ba không gian, một điểm chạm ký ức

Toàn bộ tiết mục âm nhạc, phóng sự và đạo cụ của Xứ sở Ánh Trăng được xâu chuỗi liền mạch qua ba không gian mang tính biểu tượng. Phố Đồ chơi là nơi lưu giữ ký ức và bản sắc dân tộc thông qua các trải nghiệm cùng nghệ nhân làm tò he, phỗng đất, đèn ông sao và mâm cỗ Trung thu truyền thống.

Chương trình sẽ có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nhí

Trong khi đó, Sân ga bí mật sẽ là điểm nhấn cảm xúc với chiếc cổng soát vé đặc biệt và người bạn đồng hành Tồng Tộc – nhân vật có khả năng đọc được suy nghĩ bí mật. Câu chuyện người bố đưa các con về quê thực chất là chuyến tàu đưa chính tuổi thơ của anh về thăm cha mẹ, đánh thức sự thấu hiểu và tình thân. Quảng trường Ánh sáng sẽ là nơi quy tụ của những vì sao dân gian (Sao Mai, Sao Hôm, Sao Lưỡi Cày, Sao Gầu Sòng), biểu tượng cho ước mơ, lòng sẻ chia và niềm vui cộng đồng.

Không dừng lại ở trường quay, hành trình trải nghiệm còn được mở rộng ra không gian thực tế tại Lễ hội Thành Tuyên và phố đồ chơi Hàng Buồm, mang đến một bức tranh Trung thu giao hòa giữa quy mô lễ hội hoành tráng và hơi thở gần gũi của đời sống.

Giao thoa âm nhạc trong một "Vũ trụ Trung thu"

Sức hút của chương trình còn đến từ sự giao thoa mượt mà giữa âm nhạc truyền thống và đương đại. Những giai điệu nằm lòng như Rước đèn tháng Tám, Chiếc đèn ông sao được đặt cạnh các sáng tác mới như Trăng ơi, Tìm Trăng, tạo nên một nhịp điệu vừa hoài niệm vừa tươi mới. Ngôn ngữ sân khấu giàu tính thị giác với bản đồ xứ sở, mặt trăng chuyển động, đoàn tàu và mây khói hứa hẹn mang lại những khoảnh khắc mãn nhãn.

(Ảnh: Tuấn An)

Với thông điệp "Chừng nào trong ta vẫn còn tuổi thơ, chừng đó Trăng vẫn ở đấy", hành trình của Xứ sở Ánh Trăng chính là lời mời gọi mọi thế hệ trong gia đình cùng ngồi lại bên nhau, hòa mình vào đêm hội và tìm lại phần ký ức trong trẻo nhất của chính mình.

Chương trình dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 25/9 trên kênh VTV1!

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