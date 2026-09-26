Xử phạt xe ben làm rơi đất trên đường khiến người đi đường té ngã

Clip bùn đất rơi vãi trên đường khiến nhiều phương tiện té ngã.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, lúc 22h45 ngày 21/9, Đội CSGT Tân Sơn Nhất nhận tin báo về việc một xe ben chở đất làm rơi vãi đất trên đường Cộng Hòa, đoạn trước các số nhà 508–534 thuộc phường Tân Bình.

Lực lượng CSGT đến hiện trường, phối hợp Công an phường Tân Bình khoanh vùng khu vực đất rơi vãi, cảnh báo từ xa, phân luồng và hướng dẫn người dân đi qua. Đơn vị đồng thời báo Trung tâm Quản lý hạ tầng đường bộ phối hợp khắc phục sự cố.

Bùn đất rơi vãi kéo dài hơn 200m trên mặt đường.

Do mưa lớn kéo dài, đất nhão thành bùn, bám xuống mặt đường và gây trơn trượt. Khoảng 7h15 ngày 22/9, lực lượng quản lý hạ tầng đường bộ và dịch vụ công ích đến hiện trường thu dọn, vệ sinh mặt đường.

Nhiều người đi đường trượt ngã do bùn đất bám trên mặt đường giữa trời mưa.

Trích xuất camera tại khu vực, Đội CSGT Tân Sơn Nhất xác định xe ben biển số 51L-769.2X liên quan vụ việc, sau đó liên hệ chủ xe để xác minh người điều khiển. Ngày 22/9, ông N.B.T. (sinh năm 1982) đến làm việc và thừa nhận lái chiếc xe trên vào thời điểm đất rơi xuống đường.

Theo lời khai của ông T., khoảng 22h30 ngày 21/9, ông lái xe chở đất trên đường Cộng Hòa, hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về ngã tư An Sương. Khi đến trước số nhà 508 Cộng Hòa, bửng xe bị bung, khiến đất rơi vãi trên quãng đường khoảng 200m. Ông T. khai do trời mưa nên không hay biết sự cố và tiếp tục lái xe về bãi tập kết.

Công an làm việc với tài xế xe tải.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hai hành vi: chở đất đá không che đậy và làm rơi vãi đất đá xuống đường. Theo thông tin từ Phòng CSGT, tổng mức phạt đối với hai hành vi là 6 triệu đồng.

Phòng CSGT khuyến cáo tài xế xe chở hàng kiểm tra tình trạng phương tiện, che chắn và cố định hàng hóa trước khi lưu thông, nhất là trong điều kiện mưa lớn.