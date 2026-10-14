Xử phạt vi phạm hành chính trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an phường Thục Phán xác minh trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội đối với chị N.T.H.Y.

Qua xác minh, chị N.T.H.Y, sinh năm 1985, trú tại phường Tùng Thiện, Thành phố Hà Nội có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ngày 30/9, Công an phường Thục Phán đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.H.Y về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội về trách nhiệm trong tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên không gian mạng. Mỗi cá nhân cần nhận thức rõ, việc chia sẻ thông tin không đúng sự thật, dù xuất phát từ sự thiếu kiểm chứng hay bất kỳ nguyên nhân nào, đều có thể dẫn đến những hậu quả và trách nhiệm pháp lý theo quy định.

Công an phường Thục Phán khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ; ưu tiên tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí và nguồn chính thống; không phát tán thông tin sai lệch, thông tin chưa được xác thực, không tiếp tay cho các hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tình hình an ninh, trật tự.