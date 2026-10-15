UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát. Địa chỉ trụ sở chính tại văn phòng 1.18, Tầng 1, Tháp B, số 5 đường D6 (Khu đô thị mới Thủ Thiêm), phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát đã vi phạm hành chính về việc không gửi hoặc chậm gửi thông báo thông tin (bằng thư điện tử và bằng văn bản) về tên người mua, địa chỉ nhà ở đã bán, cho thuê mua, đã tặng cho đến cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở theo quy định đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở đã bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát đã bán 62 căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh nhưng chậm gửi thông báo thông tin đến Sở Xây dựng về tên người mua và địa chỉ nhà ở đã bán.

Tại lô đất 1-16 thuộc khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát đã bán 104 căn hộ cho các nhân, tổ chức nước ngoài nhưng chậm gửi thông báo thông tin đến Sở Xây dựng về tên người mua và địa chỉ nhà ở đã bán.

Tại lô đất 1-17 thuộc khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát đã bán 106 căn hộ cho các nhân, tổ chức nước ngoài nhưng chậm gửi thông báo thông tin đến Sở Xây dựng về tên người mua và địa chỉ nhà ở đã bán.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, tổ chức vi phạm (Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát) phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt và nộp chứng từ chứng minh đã nộp tiền phạt cho lực lượng chức năng. Nếu quá thời hạn mà tổ chức vi phạm không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.