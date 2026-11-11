Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Be Group

Be Group bị xử phạt vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Công ty Cổ phần Be Group, địa chỉ trụ sở tại tầng 16, tòa nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh có một số hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, Công ty không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định (điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc).

Be Group cũng không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định; Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng (điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc).

Với hành vi vi phạm nêu trên, Be Group bị xử phạt số tiền 625 triệu đồng. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Công ty, Công ty đã nhanh chóng tiến hành khắc phục các hành vi vi phạm và đã thực hiện nộp phạt theo quy định.