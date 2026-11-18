Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, ngày 13/11, Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) phát hiện trường hợp người nước ngoài đến cư trú nhưng chủ hộ không thực hiện khai báo tạm trú.

Đồng thời, Tổ Công tác của Công an xã Vũ Quý đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý cư trú, xác định tại hộ gia đình bà N.T.L. (SN 1970, trú tại thôn 12, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) có con trai là anh N.V.H (SN 1991, quốc tịch Đức) đang lưu trú từ ngày 10-13/11, nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật.

Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) làm việc với chủ cơ sở lưu trú vi phạm thực hiện khai báo tạm trú. (Ảnh: CAHY).

Tại gia đình nhà bà N.T.L, Công an xã đã tiến hành lập biên bản làm việc, biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Đến ngày 16/11, Công an xã Vũ Quý ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.L số tiền 4 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Hành vi trên vi phạm tại Điểm e, Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, cán bộ Công an xã đã hướng dẫn chủ hộ gia đình khắc phục ngay vi phạm, thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên trang khai báo tạm trú trực tuyến của Bộ Công an theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở lưu trú có người nước ngoài đến lưu trú cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và khai báo tạm trú.

Việc khai báo phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng thời hạn quy định nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an xã Vũ Quý tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý cư trú của người nước ngoài, góp phần xây dựng môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.