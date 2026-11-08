Xử phạt Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng 284 triệu đồng do hàng loạt vi phạm

Quyết định xử phạt do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM ký ban hành, căn cứ trên kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị, cùng biên bản vi phạm hành chính lập ngày 16/10 và biên bản xác minh ngày 29/10.

Hành vi có tính chất vi phạm nghiêm trọng và nhận mức phạt cao nhất là tổ chức đào tạo liên thông khi chưa bảo đảm các điều kiện luật định, với mức phạt 45 triệu đồng.

Đi kèm hình thức phạt tiền, Sở GD&ĐT TP. HCM áp dụng biện pháp phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động đào tạo liên thông 18 tháng đối với khối ngành sức khỏe, hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp 4 tháng đối với các nhóm ngành khác.

Trụ sở Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, nơi bị cơ quan quản lý xác định có 14 hành vi vi phạm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Cùng với công tác tuyển sinh và đào tạo liên thông, quy trình khảo thí và xét chuẩn đầu ra tại cơ sở này cũng bộc lộ sai sót lớn.

Cơ quan quản lý xác định trường đã xét công nhận tốt nghiệp cho học viên khi chưa đủ điều kiện theo quy định, bị xử phạt 25 triệu đồng và buộc phải hủy bỏ toàn bộ kết quả công nhận tốt nghiệp trái quy định này.

Bên cạnh đó, trường bị phạt 26 triệu đồng do tổ chức chấm thi, chấm kiểm tra sai quy định (chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự) và 25 triệu đồng vì chậm trễ trong cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Về chất lượng và tổ chức giảng dạy, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng bố trí giảng viên giảng dạy vượt quá định mức giờ quy định (phạt 15 triệu đồng), sử dụng cán bộ giảng dạy không đúng chuyên môn đào tạo ở cả trình độ trung cấp và cao đẳng (phạt 17,5 triệu đồng).

Mặt khác, cơ sở này để lớp học vượt quy mô cho phép từ 50% trở lên (phạt 7,5 triệu đồng); không thực hiện đúng tiến độ, thời khóa biểu và cấu trúc thời gian lý thuyết - thực hành (mỗi hành vi bị phạt 4 triệu đồng).

Đối với khung chương trình đào tạo, nhà trường bị xử phạt tổng cộng 47,5 triệu đồng cho hai lỗi: xây dựng, ban hành chương trình không bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu, sai mục tiêu, cấu trúc; đồng thời vi phạm quy trình xây dựng, thẩm định giáo trình.

Công tác quản trị hành chính nội bộ cũng ghi nhận nhiều thiếu sót như không lập, không sử dụng hệ thống sổ sách, biểu mẫu quản lý đào tạo theo quy chuẩn (phạt 35 triệu đồng); không chấp hành chế độ báo cáo (phạt 25 triệu đồng) và vi phạm quy định lưu trữ, bảo quản hồ sơ người học (phạt 7,5 triệu đồng).

Để khắc phục hậu quả, Sở GD&ĐT TP. HCM buộc nhà trường trong thời hạn 15 đến 60 ngày phải chuẩn hóa đội ngũ giảng viên đúng chuyên môn, xây dựng lại chương trình đào tạo và tổ chức dạy bổ sung kiến thức thiếu hụt cho học viên.

Trường hợp không thể khắc phục điều kiện đào tạo liên thông, trường phải chuyển người học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác hoặc hủy quyết định trúng tuyển, kết quả thi, thu hồi bằng đã cấp và hoàn trả toàn bộ kinh phí cho người học.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt theo quy định pháp luật.