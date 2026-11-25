Chiều 25/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ phản ánh của người dân qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành xác minh, xử lý trường hợp điều khiển ô tô khách không có giấy phép lái xe.

Cụ thể, khoảng 6h30 sáng cùng ngày (25/11), tại Km162, Quốc lộ 21, thuộc địa phận xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình) đã tiến hành dừng, kiểm tra ô tô khách biển kiểm soát 18B-010.xx do ông T.V.Y. (sinh năm 1965, trú tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chỉ có lái xe, không có hành khách. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các giấy tờ liên quan khác của phương tiện còn hiệu lực. Tuy nhiên, người điều khiển không xuất trình được giấy phép lái xe và khai nhận bản thân không có giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với chủ phương tiện và tài xế xe khách vi phạm.

Với hành vi vi phạm giao thông trên, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả người điều khiển và chủ phương tiện. Cụ thể, lái xe bị xử phạt số tiền từ 18-20 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe, theo điểm b khoản 9 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã ô tô T.H, theo điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị phạt tiền từ 56-60 triệu đồng. Tổng mức phạt đối với lái xe và chủ phương tiện trong trường hợp này từ 74-80 triệu đồng và tạm giữ phương tiện trong thời gian 7 ngày theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, kiểm tra điều kiện của người lái xe trước khi giao phương tiện. Tuyệt đối không giao phương tiện cho người không có giấy phép lái xe phù hợp theo quy định. Việc kiểm tra điều kiện của người điều khiển cần được thực hiện chặt chẽ, tránh để xảy ra tình trạng phương tiện kinh doanh vận tải được đưa vào hoạt động khi người lái không đủ điều kiện.