Xử phạt tới 200 triệu đồng khi vi phạm kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm là 200 triệu đồng và đối với cá nhân là 100 triệu đồng. Trường hợp văn bản quy định mức phạt áp dụng cho tổ chức thì cá nhân vi phạm cùng hành vi sẽ chịu mức phạt bằng một nửa. Bên cạnh phạt tiền, các hình thức xử phạt bổ sung bao gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này là 1 năm, tính từ thời điểm phát hiện đối với hành vi đang thực hiện hoặc từ thời điểm chấm dứt đối với hành vi đã kết thúc.

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Nghị định đã phân loại chi tiết các nhóm vi phạm gồm 17 nhóm đối với lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm đối với lĩnh vực casino, 15 nhóm đối với trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và 4 nhóm quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, hành vi cho người chơi vay tiền bị phạt từ 160 triệu đến 180 triệu đồng. Hành vi bán vé đặt cược cho đối tượng không được phép tham gia bị phạt từ 130 triệu đến 150 triệu đồng. Mức phạt tối đa từ 180 triệu đến 200 triệu đồng áp dụng cho các hành vi kinh doanh vượt quá phạm vi cho phép, lợi dụng kết quả sự kiện để đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh trái phép, kinh doanh loại hình hoặc sản phẩm đặt cược trái quy định pháp luật khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, vi phạm quy định về hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bị phạt từ 40 triệu đến 100 triệu đồng. Vi phạm về thời gian hoạt động bị phạt từ 40 triệu đến 200 triệu đồng. Hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng giấy chứng nhận bị phạt từ 90 triệu đến 200 triệu đồng, trong khi vi phạm về bố trí điểm kinh doanh chịu mức phạt từ 180 triệu đến 200 triệu đồng.

Trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, các tổ chức thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh, tài khoản tên giả, hoặc cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt và thanh toán bị phạt từ 130 triệu đến 150 triệu đồng. Mức phạt từ 180 triệu đến 200 triệu đồng áp dụng đối với tổ chức thực hiện các hành vi như tổ chức, hỗ trợ rửa tiền; không tố giác tài trợ khủng bố; cung cấp nguồn lực, dịch vụ tài chính cho đối tượng liên quan đến khủng bố; hoặc cản trở cung cấp thông tin phục vụ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố khi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.