Xử phạt thiếu niên Gia Lai đi xe máy một bánh rồi bốc đầu, quay clip đăng mạng xã hội

Ngày 23/9, lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đã mời thiếu niên vi phạm giao thông cùng người giám hộ lên làm việc và lập biên bản từ thông tin nắm được trên không gian mạng.

Cán bộ Trạm CSGT Tuy Phước lập biên bản và giáo dục, răn đe đối với thiếu niên vi phạm cùng người giám hộ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ công tác của Trạm CSGT Tuy Phước tại địa bàn Hoài Nhơn phát hiện tài khoản TikTok có tên "Ku Tây" đã đăng bài viết liên quan đến các nội dung có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trạm CSGT Tuy Phước đã phối hợp Công an phường Hoài Nhơn Tây xác minh và mời thiếu niên vi phạm và người giám hộ lên giáo dục; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua xác minh, xác định người vi phạm là Nguyễn Văn T (SN 2012, trú phường Hoài Nhơn Tây, Gia Lai). Vào khoảng 15h ngày 20/9, trên đường Lê Duẫn thuộc phường Hoài Nhơn Tây, thiếu niên T đã bốc đầu xe, sau đó chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh. Tổ công tác cũng đã mời mẹ em T là bà Đào Thị C lên làm việc.

Tại cơ quan chức năng, T thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết, thời điểm trên đã điều khiển xe máy 81AA-187.75 chạy bằng một bánh, sau đó có bạn quay video lại và đăng lên tài khoản TikTok của mình.

Trạm CSGT Tuy Phước cho biết, đơn vị đã tạm giữ xe máy 81AA-187.75 và đăng ký xe. Cơ quan chức năng đã giáo dục, răn đe đối với thiếu niên vi phạm và người nhà. Đồng thời, do T chưa đủ tuổi nên đã lập biên bản vi phạm đối với người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước chia sẻ, độ tuổi thiếu niên là độ tuổi tò mò, thể hiện nhưng chưa đủ điều kiện, kiến thức, kỹ năng khi điều khiển xe máy tham gia giao thông, rất dễ xảy ra những vụ việc đáng tiếc, đau lòng.

Do đó, đề nghị phụ huynh không được giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, tránh để xảy ra các vụ tai nạn giao thông do lỗi chủ quan. Trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định.